Lea Giménez: pagamos todos la jubilación vip

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, fue categórica respecto a la jubilación vip de los legisladores: la caja no es sostenible y cuando quiebre será el Estado, es decir, el “ciudadano común”, el que deberá rescatarla con el pago de sus impuestos.

La caja de jubilaciones de los parlamentarios “finalmente hoy es una caja de ahorro que tiene garantía del Estado”, afirmó la ministra, indicando que la misma se viene sosteniendo con base en millonarios subsidios desde 2004.

“No es así como dicen los legisladores que si se funde la caja nos fundimos nosotros (los parlamentarios). La realidad es que esta es una caja pública, es decir, el Estado es un garante subsidiario. Absolutamente no es real que se funden ellos, en realidad termina impactando al fisco”, destacó.

De hecho, desde 2004 el Estado ya viene subsidiando de manera millonaria a esta caja, ya que no se puede sostener por sí misma. “Los números nos muestran que el aporte del Estado entre 2004 y 2017 fue bastante significativo, más o menos US$ 22,6 millones. Por un lado está el 7%, que es el aporte patronal, que representa US$ 4,2 millones aproximadamente, y por otro lado están los aportes complementarios, que en realidad son un subsidio que se hizo a esta caja, que representa más o menos US$ 18,3 millones. Estamos hablando de mucha plata si consideramos el número pequeño de aportantes”, expresó.

“En general hablamos de que tenían la oportunidad de hacer una verdadera reforma, no unos parches que aparentan ser una mejora cuando en realidad no son. El único punto en que estábamos de acuerdo es que elevaban la edad de 55 a 65 años”, recordó la ministra sobre el primer proyecto que le consultaron. El que aprobaron ahora no pasó por Hacienda.

“El proyecto que aprobaron ya no pasó por Hacienda y finalmente no cambiaron la edad, que es el único punto con el que estábamos de acuerdo, y tampoco escucharon las recomendaciones que habíamos hecho. Aparte de eso empeora un poquito en el sentido de que hoy, en vez de retirar el 70%, van a poder retirar el 90% de sus aportes, y esto más bien se convierte en una caja de ahorro antes que de jubilación”, comentó la ministra.

“No mejoran la versión de la ley actual, lo único que hicieron es eliminar esa posibilidad de jubilarse a los 5 años. Así también te jubilabas a los 5 años con la mitad de beneficios, ahora te jubilás con 10 años con el doble de beneficios, no existe una mejora de sostenibilidad”, reprochó.

“La realidad que nos dejan con algo que ya estaba mal, nos dejan incluso peor ahora y nos dejan maniatados una vez más”, terminó comentando, a la vez de ratificar que analizarán el veto parcial o total, tratando de subsanar los problemas que generaron en el Congreso.