Una lección para los artistas

La muerte de Efrén Echeverría, más allá de la su inigualable legado en lo artístico, debe de ser una lección de cómo administrar el apoyo a los a los artistas, consideró la guitarrista Luz María Bobadilla. Kamba’i tendría una chance de perdurar gracias a su música.

“Kambai realmente fue un fenómeno dentro de la guitarra popular paraguaya, el adoptó un estilo propio que es muy antiguo por así decirlo”, indicó Bobadilla, otra de las destacada en la guitarra nacional, que cree que las versiones interpretadas por Efrén de la polca paraguaya “son insuperables”.

Recordó que afortunadamente una guitarrista compatriota ya hace una década logró traducir esa ejecución magistral en partitura, para que su música no se pierda en el tiempo. “Eso es muy importante porque si uno no tiene escrita la música es imposible que eso se haga universal. ¿Porque la música de (Agustín Pío) Barrios fue universal?, porque estaba escrita. Así que por lo menos hay una paso adelante para hacer universal el estilo de Efrén Echeverría”, estimó.

No obstante lamentó otros aspectos negativos de la situación que afectó a Kamba’i, los cual asume como una autocrítica también como artista y también hacia las autoridades. “Creo que también quiso poner en el conservatorio nacional como música popular para ser interpretada, y es allí donde se tranca porque tienen criterios muy rígidos en cuanto a la formación”, comentó.

Por otra parte está la situación de pobreza que afligió a don Efrén pese a su gran talento. “En el caso de Efrén Echeverría puedo decir con gran satisfacción que fue una persona muy reconocida en cuanto a reconocimientos de honores, gratitud, festivales. Fue muy querido él, no solo por sus colegas, sino por el público. Eso sí, el dinero no le alcanzó, lo que Estado pudo darle no fue suficiente, porque tenia un entorno familiar que no podía salir de la pobreza”, lamentó.

Considera que los propios artistas deben de empezar a mirar la profesión de una manera distinta. “Como que todos somos culpables, arrancando mismo del artista, porque incluso hoy en día el artista no está formalizado. Le decis quiero una factura y no te tiene, como para poder cobrar sus servicios y que estos servicios generen un impuesto que vaya a ser reinvertidos en la cultura”, insistió Bobadilla.

De todos modos, de Kamba’i, guarda en sus recuerdos la admiración que generó a tal punto de ser nombrado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco. “En 2003 (realicé un festival de guitarra y) fue homenaje a Efrén Echeverría, y estuvo un maestro que era argentino, Jorge Cardozo que es especialista en música antigua, y tras bambalinas le escucha a Efrén Echeverría y dice: ‘Dios mios, yo pensé que este estilo de tocar la guitarra ya se había perdido en el mundo, este hombre es un genio, es un patrimonio de la Humanidad’, y por algo la Unesco lo nombró como un patrimonio cultural de la Humanidad”, rememoró.