El padre de la niña de 11 meses que falleció ayer en el IPS Central afirmó que todos los médicos que la atendieron a su hija “le jugaron muy mal”. Denunció además que cinco menores fallecieron en una semana en el mencionado hospital.

Según el relato de Gustavo Barreto, desde que su bebé de 11 meses comenzó a enfermar, fue atendido de manera negligente en el Instituto de Previsión Social, tanto en la sucursal de Capiatá como en la sede Central. “Le jugaron a mi hija. Ella está llena de moretones; con agujeros en varias partes del cuerpo, es un colador”, lamentó el hombre.

El padre de la niña afirmó que hasta ahora ninguna autoridad responsable se ha comunicado con él para hacerse responsable por la muerte de la pequeña. Además, denunció que desde el martes pasado hasta ayer, fallecieron cinco menores en el Hospital Central del IPS.

“El martes a la mañana murió una bebé de tres meses por paro, miércoles una de tres años, el jueves una de 7 años, ayer otra de tres años también y luego le siguió mi hija”, relató Barreto en contacto con ABC Cardinal.

“Yo no sé si solo dan calmantes nomás para atajar porque no puede ser que en cinco días mueran cinco criaturas ahí”, destacó el padre. Asimismo, indicó que no hará una denuncia policial porque no desea que el cuerpo de su bebé sea sometida a una autopsia. “No quiero más que le vuelvan a tocar”, lamentó.

La pequeña de 11 meses falleció ayer por la tarde en el IPS Central, luego de, según denuncian sus padres, una negligencia en el tratamiento que recibió desde su ingreso en la Clínica Periférica de Capiatá.