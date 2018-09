¿Liberaron dinero de Cucho?

La Fiscalía indaga la liberación de un secretario privado de Reinaldo Cabaña, “Cucho”, a quien la Policía retuvo con millones y lo dejó ir. Comisarios dicen que monto que hallaron fue de US$ 19.000, mientra que Fiscalía dice que ronda los US$ 200.000.

Celso Ortega, director de Policía de Caaguazú y Selva Chaparro, jefa de Comisaría 8ª de dicho departamento, acudieron a la Fiscalía a informar sobre un sospechoso procedimiento que habría sido realizado el pasado 18 de agosto, donde tras detener en una barrera a Diego Medina Otazú, un secretario privado de "Cucho", con una inmensa cantidad de dinero, lo dejaron ir.

La fiscala Lorena Ledesma, que tomó declaración a los uniformados, indicó que investigan un procedimiento policial en el Km 123 de la Ruta 2 donde la policía retuvo a un secretario de Cucho que aparentemente transportaba el dinero rumbo a Asunción.

"¿Cómo es que no hay un acta de procedimiento?, ¿cómo es que no se comunicó?, ¿cómo es que no se elevó la información al Ministerio Público?, ¿Cómo es que no se asentó los 190.000 dólares?. ¿Cómo es que se le liberó al vehículo y al detenido?, esas son todas las preguntas que tiene el Ministerio Público", indicó la fiscala.

El hecho es que en estos momentos ni siquiera se saben a ciencia cierta cuánto dinero es que el transportaba el secretario de "Cucho" que ahora tiene orden de captura, ya que existe una millonaria diferencia entre lo que declara la Policía que encontró aquella ocasión y lo que maneja la Fiscalía.

"Ese es el procedimiento que se declara que tampoco tiene un acta de procedimiento. Ellos dicen que 19.000 es la suma que llevaba, sin embargo es otra la información que nosotros tenemos", agregó Ledesma. La Fiscalía sospecha que son al menos unos 190.000 dólares los que realmente trasladó el secretario del presunto narco.

La Fiscala indicó que en el transcurso de la tarde definirán si imputan, piden detención o dejan libre de la causa a los uniformados, que se presentaron hoy a declarar mediante una citación hecha a través de la Comandancia de la Policía.

Niega irregularidad, pero habló con "político"

La comisario Chaparro, tras declarar a accedió a dar su versión de lo ocurrido. Afirmó que actuaron de acuerdo al procedimiento y que liberaron al sospechoso por no tener elementos para detenerlo. No obstante informó que cuando Medina Otazú estaba aguardando el procedimiento, este recibió la llamada de quién se identificó como un político y que pidió hablar con ella.

Tras retenerlo en la barrera con un paquete lacrado que pensamos que era droga, "le derivamos (a Medina Otazu) hasta la Fiscalía y el tipo dijo no es droga, es plata, entonces nosotros quisimos hacer las averiguaciones, sacar el lacrado y dijo: 'No, porque vamos a ser realistas no confiamos en la policía, si ustedes tocan pueden llevar’, fue la declaración del señor. Por esa razón después ya nos llamaron políticos, pero no a mi número, sino al del muchacho, una sola vez me pasó el teléfono, pero yo no sé quién estaba del otro lado del teléfono, eso no le puedo decir fulano de tal porque yo no sé", explicó Chaparro.

Dijo saber el nombre del político y lo declaró ante la fiscala, pero no quiso dar nombres a la prensa, pese a ser insistida si se trataría del diputado Ulises Quintana, en cuyo poder estaba una camioneta propiedad de "Cucho".

El político "simplemente quería saber en que situación estaba su amigo y por qué se le detuvo. Se le explicó que fue detenido con dinero en efectivo y que tenía que buscar la forma de justificar porque estaba trasladando esa cantidad", comentó la uniformada, agregando que supuestamente la llamada no influyó en la posterior liberación del sospechoso.

También insistió en que la cifra que ellos hallaron en poder de Medina Otuzú era solo de US$ 19.000. "La factura decía US$ 190.000, pero nosotros no revisamos el vehículo, porque no nos queríamos exponer, si se sacaba el paquete que estaba lacrado entonces se nos va a responsabilizar a nosotros, por esa razón se el convocó al personal de Delitos Económicos (...). , cuando vino Delitos Económicos se encontró en un sobre lacrado en bolsa de polietileno color negro, que posiblemente era el resto de la bolsa para basura que tenía en su vehículo y se encontró y tenía US$ 19.000".

Insistió en que filmaron todos el procedimiento, pruebas que acercarán a la Fiscalía, así como ahora acercaron el "libro de novedades, fue depositado el acta de procedimiento y el informe a la comunicación al jefe de de prevención de delitos".

Por su parte, el comisario Ortega se excusó de hablar con la prensa diciendo estar con fiebre. No obstante, su hermano y abogado Lelis Ortega insistió en la "intachable" carrera de su hermano y justificó la lujosa camioneta que ostenta el uniformado. También insistió en que no hubo irregularidades en la liberación del secretario de Cucho.