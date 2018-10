Luqueños exigen fin de la corrupción y transparencia en instituciones públicas

LUQUE. Miembros de la Contraloría Ciudadana y adherentes se movilizan a partir de hoy exigiendo el fin de la corrupción en instituciones públicas. Los lunes y viernes se reunirán en la plaza Mariscal López desde las 19:00.

Hugo Parini, titular de la Contraloría Ciudadana en Luque, indicó que realizarán movilizaciones constantes hasta despertar "la conciencia ciudadana". Añadió que firmarán un convenio proximamente con la Coordinadora de Abogados del Paraguay, para recibir asesoramiento sobre los derechos y obligaciones de cada uno.

También desean conocer a qué tipo de información puede acceder el ciudadano, además de cómo realizar denuncias. "Ya no más corrupción e impunidad en nuestro distrito", es el lema de los indignados.

"Desde esta sociedad organizada exigiremos a las instituciones públicas como la Municipalidad, la Fiscalía, el Hospital General, servicios públicos como Essap y Ande, que brinde el mejor servicio a toda la comunidad luqueña", dijo Parini.

Los manifestantes son los mismos que formaron parte de los escraches contra el exsenador Óscar González Daher, hoy imputado y preso por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión fiscal. También, siguen participando de los escraches contra el senador Víctor Bogado, en Asunción.

"La idea es que las autoridades se enteren de que no nos olvidamos de muchos casos que hasta la fecha no se resolvieron como el robo de los G. 400 millones de las arcas Municipales hace más de un año. Solo fueron despedidos los funcionarios del área de administración y caja. Hasta donde sabemos la Comuna no hizo la denuncia ante la fiscalía. También están los pésimos servicios y la burocracia existente en el Hospital General de Luque. Otras de las instituciones que no responde de manera óptima son la Fiscalía, Ande y Essap. Necesitamos capacitación y la vamos a tener. Seremos asesorados por buenos abogados para poder accionar legalmente", indicó la concurrencia.

En los próximos días decidirán en qué puntos más transitados de la ciudad se movilizarán todos los lunes y viernes a partir de las 19:00 en la plaza Mariscal López sobre la calle General José Aquino. "No tendrán paz mientras nos roben. En Luque no queremos un corrupto más en el poder", son solo algunas de las expresiones en carteles.

Durante la movilización ni un solo efectivo policial asistió al lugar, a pesar de que la comisaría tercera está ubicada detrás de la plaza.