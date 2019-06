Pacto lleva a Alliana al frente de Diputados

En Cámara de Diputados, los integrantes del pacto "abdocartollanista" se apresuraron y adelantaron la elección de la nueva mesa directiva. Desde la oposición tildaron esto de pacto "pegado con chicle" y temen que haya acuerdo de impunidad.

Luego del anuncio oficial del acuerdo entre Colorado Añetete y Honor Colorado, a los que se sumaron los liberales llanistas para que el presidente de la ANR, Pedro Alliana, sea el próximo presidente de la Cámara Baja, durante la sesión ordinaria de hoy, el diputado Ramón Romero Roa mocionó la elección de la nueva mesa directiva.

En total, Alliana -única moción- recibió 69 votos a favor y como muestra de rechazo se registraron 8 abstenciones de los legisladores de Patria Querida, Partido Encuentro Nacional y Cruzada Nacional. Tres legisladores estuvieron ausentes. Arnaldo Samaniego (Colorado Añeteté), fue elegido vicepresidente primero. El liberal llano-cartista (ya que fue embajador durante el gobierno de Cartes), Enrique Mineur fue propuesto para vicepresidente segundo.

Tras ser nominado, Alliana citó una serie de "logros" de su gestión anterior, aunque no hizo ninguna referencia a los cuestionamientos contra su correligionario y actual presidente de la Cámara, Miguel Cuevas.

"Hemos cometido errores también, somos seres humanos y podemos equivocarnos de vuelta ahora, pero la idea es, queridos compañeros, con la ayuda de cada uno de ustedes, ir mejorando la imagen de nuestra Cámara e ir cometiendo menos errores", refirió Alliana sin ahondar en temas escabrosos.

Entre algunas cuestiones que dijo haber logrado anteriormente mencionó el "reducir gastos" de Diputados, anulando la compra de los pines de oro, la contratación de seguridad privada por un valor de G. 1.500 millones y reducir los cupos de combustibles para el uso diario (no el de los legisladores).

La propuesta fue secundada por la líder de la bancada de Colorado Añetete, Jazmín Narvaez, no sin antes que la diputada Kattya González (Partido Encuentro Nacional) descalificara la manera de plantear esta elección.

La misma advirtió que este apresuramiento y la actitud de "pasar por delante y arrebatar es la primera señal de que este pacto no va a funcionar. Si tenían los números, ¿qué miedo tienen?", cuestionó González, que consideró que la desesperación por adelantar el pacto denota que es fruto de "acuerdos pegados con chicle".

"Ojalá me equivoque y se haga una auditoría, porque van a saltar sapos y culebras", dijo González, haciendo alusión a la gestión del actual presidente de la Cámara, Miguel Cuevas (ANR), que tiene dos causas penales pendientes y denuncias de ubicar a funcionarios en direcciones de la Cámara.

"Espero que este no sea de vuelta un pacto de impunidad", abogó la legisladora. Esto despertó la reacción de Narváez, quien reclamó la "falta de coherencia" de González.

Recordó que la diputada del PEN, durante las anteriores negociaciones, conversó con la bancada de Honor Colorado para lograr la vicepresidencia, pero luego le dio la espalda al expresidente Horacio Cartes cuando presentó su informe en el Congreso.

La nueva mesa directiva electa hoy asumirá recién el 1 de julio. La diputada liberal Celeste Amarilla intervino para indicar que si bien los legisladores del PLRA (no llanistas) votaron a favor de Alliana, esto no indica que ellos pactaron nada, sino más bien lo hicieron para no poner el "palo en la rueda".

Incidentada sesión

Durante la elección del vicepresidente segundo, la diputada Kattya González también reclamó efusivamente que se consignara el voto del diputado Sergio Rojas a favor de Pedro Alliana, pese a que el legislador no se encontraba en la sala.

"Están queriendo instalar el voto delivery", es lo que atinó a reclamar González antes de que le corten el micrófono desde la presidencia. Finalmente, Cuevas optó por no validar el voto, tratando de evitar los cuestionamientos.