Mario Abdo: “Me hirieron en Alto Paraná”

Mario Abdo Benítez, presidente electo, insistió en que no van a cambiar su forma de pensar “con amenazas, con chantaje”. Además dijo estar herido por haber perdido las elecciones en el Este, bastión de los Zacarías Irún.

“Nadie puede estar sobre la República y sobre el partido que nos hemos comprometido en defender. Ningún triunfo vale la pena bajo la tumba de los principios; quienes creen que me van a doblegar con amenazas, con chantaje quizás porque soy callado y trato de ser humilde, pero tampoco me van a doblegar en el compromiso que hemos hecho con el Paraguay”, manifestó Mario Abdo Benítez, en su puesto comando en Asunción.

En las últimas semanas, los cartistas, molestos porque Colorado Añetete no se sumó para aceptar la renuncia del Presidente Horacio Cartes, lo han amenazado con ingobernabilidad, anarquía e incluso, juicio político.

En ese sentido, calificó el momento como “delicado” y afirmó que quienes han querido dañarlo durante las elecciones generales, han conseguido su objetivo.

“No les voy a negar, me hirieron, yo quería que Alto Paraná me dé un gran triunfo. No lo voy a negar, me duele en el corazón haber perdido”, insistió puesto que en dicho departamento la Alianza GANAR se alzó con la presidencia por una diferencia de alrededor de 8.000 votos.

Sin embargo, en uno de los bastiones de los colorados, la ANR logró varios otros cargos, por ejemplo en senadores, tuvo más de 25.000 votos que Alianza GANAR y en Diputados alrededor de 73.000 votos de diferencia. “Igualmente estoy agradecido por tener un diputado, gobernador y una junta departamental”, acotó.

Finalmente, se caratuló como un amigo del departamento y no un adversario, además de comprometerse a mejorar todo lo que sea necesario. La actividad se enmarcó en su gira por el país como presidente electo.