Dicen que Marito recibirá país hipotecado

Por Miguel Rodriguez, corresponsal

AYOLAS, Misiones. El presidente electo, Mario Abdo Benítez, recibirá del gobierno actual un país hipotecado a causa del subsidio del transporte público, señaló Walter Cardozo, integrante de la comisión del cumplimiento del tratado de Yacyretá.

Cardozo dijo que el Gobierno debería apoyar a sectores vulnerables de la población paraguaya y no a grupos de poderosos empresarios que no pueden mantener su lucro en relación al precio de un producto accesible para la ciudadanía.

"Se habla de un servicio público, que no debería tener como objetivo el lucro, y por naturaleza jurídica debería estar a cargo del Estado, pero en este caso lo que se está haciendo es un gran negociado con grandes empresas que siempre se beneficiaron con créditos, en su mayoría del Banco de Fomento, para después declararse en quiebra y nuevamente crear otras empresas que finalmente serán las nuevas garrapatas del Estado paraguayo", dijo Cardozo.

El Gobierno debería subsidiar la construcción o ensamble de autos eléctricos que tengan un costo de US$ 3.000 o US$ 4.000 para el pueblo paraguayo. Nuestro país tiene superávit en materia de energía eléctrica, pero no se lo utiliza porque las autoridades entreguistas ceden la producción de Itaipú y Yacyretá a empresas transnacionales por debajo del costo de producción.

“Acá se evidencia una asociación criminal de personas que están en la función pública y que buscan vaciar las arcas del Estado, en complicidad con personas que están en el sector privado, y el encubrimiento de la justicia que permite impunidad”, expresó Cardozo.

También dijo que esta situación irá empeorando en lo que queda del actual Gobierno, más aún porque no se le acepta la renuncia a Horacio Cartes para que pueda jurar como senador activo; por ese motivo, entregarán a Mario Abdo Benítez un país hipotecado y sumergido en una gran crisis social.