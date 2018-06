Masi pide estar alerta ante posible atropello

La senadora Desirée Masi afirmó que no descarta que Nicanor Duarte Frutos y sus seguidores atropellen mañana el Senado. Aseguró que no pretende generar miedo en la gente, pero instó a defender la Constitución.

Masi conversó este viernes con radio ABC Cardinal y refrendó la postura del PDP y otros partidos de oposición en el sentido de que deben ser Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky quienes juren mañana como senadores activos, dejando así de lado a Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos.

Duarte Frutos presentó temprano este viernes un pedido de amparo judicial en el TSJE. Masi cree que le concederán el pedido y que él irá mañana a intentar jurar y ocupar su banca “con la medida cautelar en la mano”.

“Cuando renuncia en Diputados Dany Durand corre la lista de la ANR, no entra el suplente. Nadie hizo ningún problema. Sin embargo, en este caso se presenta una cuestión de desacato o que jure Riera. A mí me extrañaría que no le den (la medida cautelar). Aquí está metido el Partido Colorado. Creo que se viene una medida para evitar que juren las personas que deberían jurar para nosotros: Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky”, expresó Masi.

Sobre una eventual manifestación de facciones entre nicanoristas y defensores de la Constitución, pidió estar alertas. “La última vez (en marzo de 2017) hubo infiltrados. No le quiero hacer tener miedo a la gente, pero por supuesto, si hay una violación de la Constitución Nacional, la gente tiene que manifestarse”, concluyó.