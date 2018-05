Matan a dos mujeres en Hernandarias

Por Sofía Masi Verón, corresponsal

Nelly Cristina Rodas Mancuello y Kelly Dos Santos, de nacionalidad brasileña, fueron asesinadas y quemadas este sábado de madrugada en una vivienda de Hernandarias. La muerte de las dos mujeres estaría relacionada a un homicidio y el tráfico de crack.

ETIQUETAS

Una de ellas, Nelly Cristina Rodas era prima de Juan Fernando Rodas Villarreal, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el viernes en un arroyo de Hernandarias. El hombre fue asesinado en una ronda de consumo de crack, el lunes último.

El presunto autor fue detenido el viernes y fue mediante su declaración que se logró hallar el cuerpo. Los investigadores presumen que las mujeres fueron asesinadas por haber colaborado con la Policía, para lograr la captura del presunto homicida. Por ese motivo, una de las hipótesis es un ajuste de cuentas.

Según los datos recabados por la Policía, los vecinos escucharon varios disparos en horas de la madrugada del sábado, por lo que se sospecha que las dos mujeres fueron ejecutadas y luego quemadas en el interior de la precaria vivienda. El hecho se registró en el asentamiento 13 de junio de Hernandarias.

La fiscala Natalia Montanía, quien investiga el caso, manifestó que por el avanzado estado de calcinamiento de los cuerpos, no se pudo determinar si las mujeres fueron ejecutadas y luego calcinadas.

“Por el estado de calcinamiento de los cuerpos, no se puede determinar si fueron asesinadas, la bala no afectó el cráneo y no sabemos si afectó la parte blanda, pero la Policía informó que se escucharon disparos”, manifestó.

Según Montanía, la venganza podría ser el trasfondo de la muerte de estas dos mujeres, quienes habrían colaborado para la detención de Víctor Hugo Espínola Páez, presunto homicida de Juan Fernando Rodas Villarreal.