Medina dice que se presentará

A través de un comunicado en su red social, Miguel Medina Otazú aseguró que esta tarde se pondrá a disposición de la Fiscalía. Además negó ser secretario privado del presunto narcotraficante Javier Cabaña, alias Cucho.

Diego Miguel Medina Otazú aseguró que esta tarde se presentará ante la comisaría más cercana para ponerse a disposición del Ministerio Público. A través de una publicación en su cuenta de Facebook afirmó que no está prófugo. “Solo estoy adjuntando documentaciones que me avalan como trabajador y que puedo fácilmente demostrar el origen de los US$ 19.000”, escribió.

Además negó ser secretario del presunto jefe del esquema de narcotráfico Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, más conocido como “Cucho”, quien ahora guarda prisión en la Agrupación Especializada mientras dure el proceso en su contra.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) intervino este sábado último la Comisaría N° 8 de Nueva Londres, puesto que Medina Otazú fue detenido el pasado 8 de agosto con una suma de dinero y luego liberado inmediatamente.

Según los uniformados, el monto del dinero era de US$ 19.000, sin embargo, la Fiscalía cree que se trataba de US$ 190.000. El procedimiento se hizo en el marco del Operativo Berilo, puesto que, según datos, Medina trabajaba supuestamente como secretario privado de Cucho.

Tras la intervención y declaración de los encargados de la seguridad de la zona, Celso Ortega fue imputado y destituido de su cargo de jefe de Prevención y Seguridad de Caaguazú. Así también, Selva Chaparro, jefa de la comisaría, confirmó que recibió la orden de liberar la carga de dinero transportado.

Entretanto, en la fecha de ayer la fiscala Lorena Ledesma comunicó que Medina Otazú se encontraba con orden de captura por este hecho. Es hijo del fallecido exintendente de Presidente Franco Miguel Ángel Medina Mauro y la edil departamental de Alto Paraná Marciana Mabel Otazú. Incluso, según rumores, su hermana Azucena Medina Otazú sería pareja sentimental del presunto narcotraficante.