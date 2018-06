Nicanor se presentará a jurar

El expresidente Nicanor Duarte Frutos anunció que -sea favorable o no el amparo que presentó- se presentará mañana en el Congreso, ya que Lugo no anuló la resolución anterior en que convocaba a todos los senadores electos para el juramento.

“Aunque no tengamos el fallo todavía, es probable que me vaya porque Lugo dictó una resolución que no dejó sin efecto la primera resolución, que es la más importante de la convocatoria, donde yo estoy. No anuló y es una resolución superior. Vamos a ver, pero es muy probable que defendamos en todas las instancias nuestra banca”, anunció Nicanor Duarte Futos, senador electo por el Partido Colorado.

Ayer, el presidente del Congreso, Fernando Lugo, comunicó que no convocaría a Horacio Cartes ni a Nicanor Duarte Frutos, considerando que ambos son senadores vitalicios. A raíz de esto, Duarte Frutos presentó esta mañana un amparo para poder jurar.

Con respecto al artículo 189, que es el que entra en controversia por el juramento de ambos por su condición actual, dijo que se trata de un “artículo híbrido, oscuro, que no tiene claridad”.

Dijo que la Carta Magna no debe interpretarse literal ni gramaticalmente, sino ver más allá. “En el siglo XXI, la Constitución no puede interpretarse de forma literal ni gramatical, pensando en los principios, garantías y derechos políticos”, sostuvo.

Argumentó que también hay otros principios constitucionales como el derecho a la salud, educación, etc., que tampoco son respetados. “¿No les parece absurdo e hipócrita que se presente como defensor de la Constitución alguien que no defiende otros derechos constitucionales?”, cuestionó el exmandatario.

Finalmente, sostuvo que “no se puede tener un doble rasero. No se puede tener un doble estándar para medir quién tiene derecho y quién no. Así no vamos a construir la sociedad basada en una convivencia pacífica que termine con la destrucción recíproca”, cerró.