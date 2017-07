“No eran bienes del MAG”, justifica ministro

Juan Carlos Baruja, ministro de Agricultura y Ganadería, dijo que en los encuentros en los que participó en Paraguarí no se repartieron bienes de su cartera de Estado.

“Lo desmiento. En los eventos que se describen, en ninguno se entregó bienes del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, dijo a ABC Cardinal Baruja, como respuesta a la publicación que afirma que se entregaron aportes públicos en eventos en ciudad de General Bernardino Caballero y en la Colonia César Barrientos.

“En ninguno se han entregado bienes del MAG ni participaron funcionarios del MAG; yo participé por invitación de autoridades locales”, acotó. Añadió que trataron sobre encuentros ciudadanos o de comité, pero descartó que en alguno de ellos se haya planteado candidaturas. Expuso que trabaja por la candidatura de Santiago Peña, pero lo hace en horarios no laborales.

Dijo que en el evento de la colonia César Barrientos ”tal vez” hubo globos o banderas, que no lo recuerda con precisión “pero que no significa que no haya habido”.