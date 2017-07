“No tiene huevos suficientes”

El senador Hugo Richer, del Frente Guasu, dijo que al presidente Horacio Cartes “no le da el cuero” para impulsar una enmienda y así volver a candidatarse a la Presidencia. “No tiene los huevos suficientes”, afirmó.

Richer fue consultado sobre el plan del entorno de Horacio Cartes, que busca volver a impulsar la reelección a través de la enmienda. “Me sorprende esta información. Nosotros no tenemos ni en agenda ese tema”, expresó el senador a través de radio ABC Cardinal.

El legislador indicó que “no existen condiciones” y que “no es el momento” para que Cartes impulse esto políticamente. “Él desistió (de la reelección) por la influencia de poderes fácticos nacionales e internacionales. No creo que le dé el cuero para enfrentarse a esos poderes. No es el momento”, manifestó.

Richer indicó que el gobierno de los Estados Unidos fue un factor fundamental para que Cartes desista del plan de enmienda. “Yo no veo ninguna posibilidad (para la enmienda)”, expresó.

En otro momento, Richer adelantó que la oposición perderá las elecciones presidenciales del año que viene porque “no hay proyecto, no hay unidad” y que Efraín Alegre no consigue esta conciliación. Sobre la posible candidatura del intendente de Asunción, Mario Ferreiro, opinó que “se equivoca porque espera que Efraín Alegre diga ‘yo no voy a ser candidato’. Eso no va a ocurrir”, concluyó.