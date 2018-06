Juzgado favorece a Nicanor

El juzgado electoral del segundo turno de la Capital, en un veloz tratamiento, dio lugar al amparo presentado por Nicanor Duarte Frutos y obliga al presidente del Congreso, Fernando Lugo Méndez, a que lo convoque para su juramento.

Fueron necesarias pocas horas para que la Justicia Electoral evalúe y acepte el amparo promovido por Duarte Frutos, por lo que ahora intima a Lugo a convocarlo a jurar como senador activo mañana junto con los legisladores proclamados.

El presidente del Congreso había convocado a Mirta Gusinky de Cubas para jurar en reemplazo de Nicanor, quien está inhabilitado por la Constitución Nacional; sin embargo, la jueza electoral María del Carmen Novais dio lugar al amparo constitucional y allana el camino para el juramento del expresidente. Advierten que Lugo podría incurrir en desacato si desobedece la resolución de la Justicia Electoral.

En el amparo presentado esta mañana, Nicanor argumenta que “no posee incompatibilidad alguna y no existe motivo por el cual no deba ser convocado” y que se trata de “capricho” la decisión de Fernando Lugo de no convocarlo.

Si se concreta el juramento de Duarte Frutos, Horacio Cartes podría usar este antecedente para reclamar su lugar en el Senado, pese a que ambos están impedidos por la Carta Magna, que en su artículo 189 establece que todos los expresidentes "deberán ser senadores vitalicios".

