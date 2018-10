Octubre rosa, sin remedios

En las últimas horas cobró fuerza la queja de una paciente quien cuestionó las falencias del sistema de salud pública que promueve la campaña Octubre Rosa, para luchar contra el cáncer de mamas, pero que no tiene medicamentos oncológicos para el efecto.

En cada inicio de octubre las instituciones públicas y privadas de diversos ámbitos de la sociedad se pliegan a la campaña conocida como Octubre Rosa, impulsada para la toma de conciencia sobre la importancia del autoexamen mamario como prevención para la detección temprana del cáncer de mamas para un tratamiento más eficaz.

A nivel local, se promovieron numerosas actividades en los últimos días, se escucharon discursos, se dictaron charlas, conferencias, jornadas informativas y varias otras actividades, la mayoría de ellas centrándose siempre en el aspecto preventivo.

Para Gabriela Acosta Alúm a quien le detectaron la enfermedad hace tres años, la campaña del Octubre Rosa en el sistema de salud pública de nuestro país, resulta incoherente, puesto a que omite groseramente a quienes conviven con el cáncer de mamas y que requieren de tratamiento que en algunos casos resulta inalcanzable para pacientes de escasos recursos.

En su caso particular y mediante un esfuerzo titánico de su familia para obtener los fondos, Gaby pudo iniciar sus sesiones de quimioterapia gastando cerca de 1.000.000 a 1.500.000, pero todo cambió al momento en que le recetaron un cambio en la medicación (Bevacizumab ), cuyo costo ronda los G 18.000.000.

La situación se complicó aún más puesto a que el fármaco en cuestión no queda en stock, de acuerdo a la denuncia realizada a través de las redes sociales, Gaby recordó que en febrero de este año se destinó más de US$ 4.000.000 para la compra del biosimilar, y a los pocos meses se terminó a pesar de no ser un medicamento de uso masivo, según relató a ABC Color.

La mujer expresó que el déficit se arrastra desde agosto de este año con el inicio del nuevo gobierno, debido a que no se renovó el convenio entre Clínicas y el Instituto Nacional del Cáncer, para la provisión del fármaco.

Para la afectada, la falta de este medicamento, así como otros oncológicos e incluso insumos básicos, echa por tierra los discursos de las autoridades sobre el combate al cáncer en general y al cáncer de mamas en particular, uno de los más agresivos para el paciente.

Esta situación hace que el paciente además de los dolores propios de la enfermedad, deban sobrellevar el stress y la incertidumbre sobre si podrá continuar con su tratamiento, o si podrá costear algún fármaco en caso de que exista en stock.

“En los pasillos del hospital ves como a la gente que le falta un 200.000 para un fármaco ya no le hacen la quimioterapia, o enfermeras que tienen que ingeniarse para poder asistir a los pacientes”. Dijo. Según Gaby, a través de su experiencia busca dar a conocer el martirio diario de los pacientes oncológicos.

Intentamos acceder a la versión de las autoridades sobre el convenio en cuestión y la falta de medicamentos oncológicos pero los llamados no fueron atendidos.