Buscan evitar prisión de González Daher y su hijo

La defensa de Óscar González Daher busca que el juez Humberto Otazú defina hoy las medidas que otorgará al exsenador, que se presentó a la Fiscalía. Cuestionaron la demora del fiscal René Fernández para tomar declaración. El fiscal y están en su unidad.

La ex viceministra de política criminal, Cecilia Pérez, actualmente una de las abogadas de González Daher, atacó al fiscal Fernández por no estar en sede fiscal, donde sorpresivamente se presentó el legislador. Alrededor de las 14:30 el fiscal de la causa llegó a sede fiscal sin dar declaraciones para poder realizar inmediatamente el trámite jurisdiccional.

"Entendemos que si (pedirán la prisión preventiva) porque sobre esa base él imputó ahora ante el juez, y si ordenó la detención pidió la prisión preventiva. Ahora, hay una situación llamativa, él le citó al señor Óscar González Daher a una indagatoria, y si le citó para una indagatoria a escuchar su versión, por qué ahora ordena la detención, porque si realmente había un peligro de fuga, hubiera ordenado la detención desde un principio", cuestionó la abogada.

La misma insistió en que tras presentarse ante la Fiscalía irán al Poder Judicial para que un juez defina las medidas que impondrán. Insisten en que, para la defensa, no corresponde una orden de prisión preventiva porque "no existe peligro de fuga ni de obstrucción del proceso".

Dio a entender que podrían recusar al fiscal del caso, sin embargo analizan ello ya que aún no se imputó a otros miembros del clan González Daher, también investigados.

"De este fiscal a nosotros no nos llama la atención. No vamos a analizar (la recusación), porque la manera de trabajar de él es a través de ustedes (prensa). Ustedes hacen su trabajo y están en su derecho de estar acá, pero la Fiscalía no puede trabajar así. El proceso, lo que se discute en la prensa tienen que ser resultado de lo que pasa en el proceso, no armar una historia en la prensa y después hacer repercutir en el proceso", comentó.