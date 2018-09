Para Ovelar, ministros deben ser inamovibles

El presidente del Congreso Nacional, Silvio Ovelar, sostuvo que su opinión personal es que tanto ministros de la Corte como del TSJE deben ser inamovibles hasta los 75 años y solo pueden ser destituidos vía juicio político.

“Yo creo que -mi opinión personal- los ministros tanto de la Corte como de la Justicia Electoral son inamovibles y solamente pueden ser destituidos por juicio político o por haber cumplido los 75 años de edad”, señaló en rueda de prensa el titular de la Cámara Alta, Silvio Ovelar, con respecto al dictamen de la Corte que ayer declaró inamovibles a los ministros del TSJE María Elena Wapenka y Jaime Bestard.

Agregó que cualquier reforma, sea judicial o electoral, deberá implicar necesariamente un gran pacto político y esto solamente se puede llevar adelante a través de un juicio político que permita habilitar las vacancias para que se pueda designar nuevos integrantes.

“Lo que tenemos ahora es que hay integrantes del TSJE que son cuestionados por intereses que son legítimos. El FG hace mucho tiempo que pide un espacio para el Dr. Emilio Camacho y yo no digo que no sea legítimo, pero para que eso acontezca tendría que sobrevenir un juicio político producto de un gran acuerdo político”, argumentó.

En otro momento, insistió en que, por cuestiones jurídicas, la banca dejada por Jorge Oviedo Matto debido a su renuncia debe ser ocupada por la ANR, pero dijo que sobre el tema hay poca objetividad y, como se trata de una cuestión objetiva, por su pertenencia al Partido Colorado, una vez aceptada la renuncia en la sesión de este jueves, pedirá los antecedentes y luego un dictamen del TSJE al respecto.

El tema de la vacancia deberá ser tratado en una sesión extraordinaria, que aún no se define si será hoy o mañana.

Finalmente, al ser consultado sobre su parecer con respecto al retiro de la embajada de Israel de nuestro país, se excusó de brindar su opinión. “Como cristiano me agrada Jerusalén, pero no soy el hombre más versado en materia de relaciones exteriores, por lo que no sería muy apropiada mi opinión”, dijo.