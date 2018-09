Sentenciar lavado de dinero para evitar “lista gris”

María Epifania González, ministra de la Seprelad, aseguró que Paraguay debe sentenciar los casos de lavado de dinero para no bajar su puntaje como país. Si pasamos a la “lista gris de países no cooperantes” sería un retroceso de 10 años, afirmó.

"No queremos entrar en la lista gris de países no cooperantes. Afecta su calificación país y eso afecta en el financiamiento, el efecto puede ser muy fuerte. Vamos a luchar entre todos, tenemos que ser optimistas y pensar que esto no va a ocurrir", expresó en contacto con ABC Cardinal María Epifania González, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

El año que viene, Paraguay será evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafilat), que califica al país en su lucha contra el lavado de dinero.

Al ser consultada sobre las medidas a ser tomadas para evitar que Paraguay baje su puntaje, la ministra respondió que los procesos tienen que ser culminados y los culpables de haber realizado lavado de dinero, castigados. "Lo que queremos es que los casos lleguen a tener sentencia; todos los casos queremos que terminen con una sentencia, para tener efectividad", puntualizó.

En cuanto a Darío Messer, "hermano del alma" del expresidente Horacio Cartes, buscado internacionalmente desde Brasil por el caso de Lava Jato, González indicó que si la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) logra monetizar esos bienes y devolverlos al Estado sería un gran avance.

Lea más: Messer ya suma rosario de denuncias en Brasil

Cabe resaltar que actualmente existen varias personas procesadas por lavado de dinero que son conocidas públicamente, como Selva Morínigo, esposa del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón. Además, el clan de González Daher también está siendo investigado por este mismo hecho punible.

Nota relacionada: Millonarios cobros por asesoramientos a abogados para justificar sus ingresos