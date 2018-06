Paso Yobái: postergan el tratamiento en Diputados

La Comisión Directiva de la Cámara de Diputados decidió postergar el tratamiento del proyecto para adjudicar la explotación de minas de oro en Paso Yobái a una empresa ligada al entorno cartista. Esperará que la Fiscalía investigue el asunto.

Cerca de las 11:15 concluyó la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y se decidió excluir del orden del día de la próxima sesión el tratamiento del proyecto mediante el cual se adjudicaba la cuestionada concesión para la explotación de una mina de oro en Paso Yobái.

“Sería lamentable tratar una concesión que sabemos cómo se dio. Lastimosamente, la imagen que estamos proyectando es pésima. Lo mínimo que podemos hacer es estudiarla bien”, manifestó sobre el asunto el diputado Amado Florentín (PLRA) al concluir la reunión.

Por su parte, Dany Durand (ANR) manifestó que van a esperar las investigaciones que debe realizar la Fiscalía General del Estado, que, de hecho, aún no ha intervenido. “Como no es una necesidad imperiosa y no tiene todavía sanción ficta, podemos tomarnos el tiempo de aclarar todo. Está en su fase investigativa primaria y no corresponde tomar ninguna decisión”, dijo.

El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Senadores, pero aún no cuenta con dictamen por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales ni de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados.

Este proyecto busca adjudicar la explotación de minas en Paso Yobái a un presunto prestanombre de Juan Carlos López Moreira y su socio comercial Eduardo Heisecke Mazó. La explotación pertenecía a Minas Paraguay, empresa a la cual el Ministerio de Obras Públicas le decretó la caducidad de la concesión.

Le dieron la concesión a un exfuncionario sin solvencia requerida por la Ley de Minas, Gerónimo Martín Finestra, quien ahora dice representar a firma AET Paraguay. Primero, dijo que los miembros eran empresarios estadounidenses y después, que eran chinos.

