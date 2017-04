Pediatras recomiendan la vacuna antidengue

El Comité de Infectología de la Sociedad Paraguaya de Pediatría destaca la seguridad y la eficacia de la vacuna contra el dengue en un comunicado. Recomienda a sus miembros la indicación por el beneficio para los pacientes.

“La vacunación es un componente importante en la estrategia integral de prevención y control del dengue", inicia el documento de Posición del Comité de Infectología de la Sociedad Paraguaya de Pediatría publicado recientemente, sumándose de esta manera a otras sociedades científicas de la región y el mundo, recomendando su prescripción.

En este sentido, se destaca la seguridad y la eficacia de la vacuna, que según el resultado clínico global ofrece una reducción del 65,6% en dengue sintomático, una reducción del 80,8% en el dengue hospitalizado y una reducción del 93,2% en el dengue grave.

La vacuna está recomendada para personas de 9 a 60 años de edad. En una serie de 3 dosis con seis meses de intervalo entre ellas (0-6-12 meses) y ya está disponible en el sector privado de nuestro país. Si bien el Ministerio de Salud ya la aprobó, todavía estudia su implementación en los programas nacionales de inmunización a nivel de país.

"La vacunación es un componente importante de una estrategia integral de prevención y control del dengue en áreas altamente endémicas, además del manejo clínico, la vigilancia y el control de vectores", culmina el comunicado de la Sociedad de Pediatría.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud recuerda que hasta la fecha no está disponible esta vacuna a través del Fondo Rotatorio de OPS/OMS (por el cual se adquieren todas las vacunas para programas públicos) debido a que no está recomendada por el Grupo Técnico Asesor GTA de la OPS, y no cuenta aún con la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque no fue registrada aún en Francia, su país de origen.