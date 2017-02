Peritos se resisten a trabajar para Desirée Masi

Guillermo Duarte, abogado de Desirée Masi, contó este martes que encuentra una “llamativa” resistencia de los peritos informáticos a trabajar para la defensa de la legisladora como parte independiente para la extracción de datos de un teléfono celular.

La extracción de datos del celular que presentó el abogado Luis Canillas en que vio los mensajes sobre un supuesto complot para asesinar a Horacio Cartes se hará mañana, miércoles, a las 8:00 en el laboratorio forense del Ministerio Público.

El abogado de Desirée Masi, Guillermo Duarte, comentó este martes en conversación con ABC Color que ya hay un perito designado por la fiscalía, Omar Cabrera, pero que la defensa no está encontrando uno que actúe de forma independiente. “Encontramos una llamativa resistencia (de los peritos). No quieren exponerse por el caso, no puedo creer. Es un trabajo técnico”, manifestó Duarte.

Con el análisis, la Fiscalía espera corroborar el verdadero contenido de las conversaciones, ya que en la denuncia presentada por Canillas se presentaron capturas parciales o editadas. También esperan determinar los verdaderos integrantes del grupo de WhatsApp, que estaba supuestamente integrado por senadores disidentes que hoy son denunciados.