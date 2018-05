Petropar dice que sólo perdió en diciembre

El presidente de Petropar, Eddie Jara, reconoció que la empresa estuvo trabajando a pérdida, al vender productos a precios que estaban por debajo de sus costos. Sin embargo, alegó que esa situación sólo se dio en diciembre.

Tras difundirse la información sacada de su página web oficial de que, en diciembre pasado, Petropar perdió en la venta de todos sus productos, Jara señaló que eso sólo fue un mes, pero que el resto del año la empresa registró ganancias. "Petropar, a pesar de diciembre, ganó 57 millones de dólares en 2017. El balance ya fue auditado interna y externamente", dijo esta mañana en conversación con ABC.

El fin de semana, este diario publicaba que la petrolera estatal está subsidiando todos sus combustibles, lo cual revela sus propios informes. El documento fue levantado a la web, pero posteriormente eliminado y reemplazado por otro, que ya no dejaba ver las pérdidas en cada tipo de combustible. Pero como en Internet los datos quedan guardados, igualmente pudimos acceder al documento original, a través de un atajo.

Así, encontramos que pierde G. 64 por cada litro de gasoil tipo I vendido, en tanto que por el gasoil tipo II, la suma llega a G. 546. En el caso de la nafta “Econo 85”, la pérdida es de G. 53 por litro; “Eco 90 especial”, G. 135; “Ecoplus 95”, G. 197; “Ecoflex 85”, G. 790. Pero, la mayor pérdida se registra con la venta del gas: G. 1.058 por kilo.

"No es correcto decir que Petropar 'viene' vendiendo a pérdida, ya que esto se dio circunstancialmente en diciembre, escenario que fue revertido y pasamos a ganar nuevamente desde enero en adelante hasta hoy", argumentó Jara.

"Hoy tenemos casi 180 millones de dólares en bancos y casi 50 millones en stock ya pagados. Total, 230 millones de dólares. Estos márgenes positivos que tenemos en forma acumulada, si fueran mentira o, como dicen, estuvieran maquillados, entonces no se verían reflejados en la mayor riqueza de la Empresa. Es decir, si no estamos ganando, no tendríamos utilidad y esa utilidad no se vería en bancos o en stock pagado, como, sin embargo, sí se ve en nuestros estados financieros y mejor aún, en nuestros extractos bancarios y en nuestros volúmenes (ya pagados), que están almacenados en la planta", puntualizó.

Desde el sector privado, sin embargo, cuestionan a Petropar porque supuestamente tiene ganancias "por decreto", ya que los emblemas privados están obligados a comprar de la estatal cierto volumen de combustible.