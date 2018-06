Pide justicia por menor fallecido tras negligencia

Por Alberto Núñez, corresponsal

CURUGUATY. Ramón Benítez, padre de un niño de 4 años fallecido por presunta negligencia médica en San Lorenzo tras una cirugía por adenoides, pide a la fiscal Dora Elisa Nohl Recalde y al juez Juan Francisco Recalde que investiguen a médicos implicados.

Tras dos años de calvario del padre, el médico cirujano Miguel Ángel Cabarco Bieito fue sometido a proceso, imputado y esta mañana fue beneficiado con la medida alternativa a la prisión.

El padre del menor fallecido, quien es policía, dijo que la fecha para la acusación está a punto de vencer y la fiscalía al parecer se muestra perezosa, dijo.

El abogado Gerardo Galeano Guerrero, defensor que patrocina al padre del menor fallecido, explicó que este lunes se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas en contra del médico cirujano. “Nuestra preocupación es que el próximo 25 de julio vence el plazo para la acusación y vamos a ver que resuelve la fiscal Dora Nohl, esperemos que lo haga lo más pronto posible”, indicó el jurista.

Por ahora está imputado el médico cirujano, pero están querellados el anestesiólogo Carlos Báez y la licenciada Jesica Pérez, quienes formaron parte del equipo del quirófano.

“Vamos a pedir mañana martes que el médico imputado por homicidio culposo no se acerque al sanatorio, porque estaría queriendo manipular pruebas. Estamos logrando algo tras dos años de calvario y de artimañas legales”, reveló Galeano.

Por su parte, Ramón Benítez, quien cumple funciones como uniformado en la zona de Canindeyú, refirió que no descansará hasta que se haga justicia por la muerte de su hijo, pues desde hace más de dos años está deambulando por los tribunales. El adolorido padre asegura: “los médicos mataron a mi hijito”.

Antecedentes

Según relató el padre, el pequeño padecía de adenoides y neumopatía aguda, por lo que el 10 de junio de 2016 fue llevado al sanatorio Santo Domingo de la ciudad de San Lorenzo, donde le hicieron una operación menor y rápidamente lo dieron de alta.

Unos días después el menor se descompensó, por lo que el padre lo llevó de nuevo al mismo sanatorio, pero le dijeron que no tenían terapia para niños. Fue entonces cuando el padre paguó G. 10 millones por una ambulancia, y al llegar a otro centro asistencial, el menor murió, señaló el denunciante.

Refirió que le llama poderosamente la atención que la fiscal Dora Nohl no haya impulsado la investigación desde el principio, atendiendo a que la pérdida de un hijo es muy grande. "Yo por eso no más quiero justicia total, la vida de mi hijo ya no me van a devolver, pero necesito que los responsables paguen por lo que hicieron y no voy a descansar hasta conseguir eso", señaló Benítez.

Dijo que tras la cirugía el pequeño no despertó más por lo que fue entubado y reanimado y rápidamente lo dieron de alta, a pesar de la negativa de los familiares, por lo que la situación se complicó. “Cuando ocurre ese tipo de situación el protocolo del procedimiento determina que por lo menos 24 horas el paciente debe permanecer internado por precaución, más aún cuando el domicilio está a más de 100 km”, señaló el padre.