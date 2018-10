Piden que no se estudie terna para Corte

Un abogado que denunció a Eugenio Jiménez, ternado para la Corte Suprema, pidió al presidente del Congreso que suspenda el estudio de los candidatos de la terna 3 (reemplazo de Óscar Bajac) hasta que la Fiscalía concluya su investigación.

Édgar Atilio Galeano denunció a Eugenio Jiménez Rolón en la fiscalía por la comisión de tráfico de influencia, producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de certificado sobre méritos y servicios de contenido falso para la obtención de su título de doctor en Ciencias Jurídicas.

Fue el mismo Galeano quien pidió este miércoles al senador Silvio Ovelar, presidente del Congreso, que suspenda el estudio de la terna para el edicto 3, que busca el reemplazo de Óscar Bajac, hasta que la Fiscalía termine su investigación.

“Tratan de encontrarme algún obstáculo y, como no pueden encontrar ningún chanchullo, buscan otro tipo de impedimento. Eso viene de gente que no quiere un cambio en el Poder Judicial. Yo no tengo compromisos con nadie, nunca hice vida político-partidaria. Nadie puede decirme que le estafé a alguien ni que hice alguna irregularidad”, respondió días pasados el denunciado.

Los que componen la terna con Jiménez, que tiene el apoyo de varias bancadas en Senado, son Marcos Kohn Gallardo y Rubén Romero. La Cámara Alta tiene previsto elegir al nuevo ministro este jueves.

La nota presentada por Atilio Galeano tiene múltiples errores ortográficos. Por ejemplo, el apellido de Silvio Ovelar está escrito “Avelar”, el nombre propio Ministerio Público en minúsculas y el apellido de Bajac, “Bajc”.