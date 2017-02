Liberales preparan denuncias

Efraín Alegre, titular del PLRA anunció que denunciará al Jurado de Enjuiciamiento y a la Corte Suprema de Justicia la no aplicación de medidas sustitutivas a los detenidos por realizar una pintata frente a la casa del fiscal General.

En una visita realizada este sábado a la Agrupación Especializada, el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, anunció la presentación de una denuncia al Jurado de Enjuiciamiento y a la Corte Suprema de Justicia porque las autoridades no garantizan los derechos constitucionales de los detenidos que se manifestaron frente a la casa del fiscal General, Javier Díaz Verón, realizando pintatas el pasado domingo.

Dijo que el hecho de que no les sean aplicadas medidas alternativas a la prisión es una prueba de que son presos políticos. “Evidentemente son presos políticos porque la intención del gobierno de Cartes, con la instrumentación de la justicia, es mantenerles encerrados a estos compatriotas porque están en una marcha exigiendo el respeto de la Constitución Nacional”, criticó.

Lamentó que cuando se trata de delicuentes como motochorros, estas garantías sí son aplicadas inmediatamente. “En el Paraguay, los motochorros siguen procesados en las calles, siguen asaltando sin problema (...). Se los detiene y resulta que tienen antecedentes de procesos. Les preguntás y te dicen, no podemos hacer nada porque la ley le habilita la medida sustitutiva; el sistema penal garantista les ofrece este derecho. ¿Y por qué estos compatriotas no pueden ser beneficiados por la medida sustitutiva?”, cuestionó Alegre.

Por este motivo, señaló que la denuncia ante el Jurado será presentada por la actuación fiscal y la actuación del juez, “y que no nos vengan con el chiste de que no tienen suficientes garantías patrimoniales. El partido va a poner todo el patrimonio que sea necesario”, señaló. En cuanto a la Corte, criticó que en sus funciones de Superintendencia no puede hacer caso omiso a lo que está sucediendo en este caso, a no ser que “ellos mismos estén instrumentando”.

Alegre llegó a la Agrupación acompañada por el apoderado del partido, Christian González, el senador Luis Alberto Wagner, y miembros del directorio de Alto Paraná.

Antecedentes

El abogado y activista Paraguayo Cubas había quedado preso en la Agrupación Especializada de la Policía luego de ser detenido por agentes policiales durante una pintata que tuvo como primera parada la casa del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Luego fue derivado por disposición del Juzgado a la Penitenciaría de Emboscada.

Los demás detenidos, entre los que se encuentran el concejal de Ciudad del Este, Celso “Kelembu” Miranda, Miguel y Daniel Martínez, Jorge Luis Segovia y Raimundo Luciano Ayala, siguen presos. Entre ellos también estuvo un menor de 16 años que fue liberado luego de que su caso tomara estado público. La Policía no había reportado, ni siquiera a sus padres, la detención del mismo, según había denunciado su propia madre.