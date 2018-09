Cucho "mimaba" a políticos

Por Redacción Regional, ABC Color

El presunto jefe narcotraficante, Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, tenía vínculos con políticos de diversos partidos de Alto Paraná. Muchos eran sus mimados y hasta les prestaba lujosos vehículos.

Los vínculos de Cucho con el poder eran tales que hasta logró visitar al actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su propia casa y se tomó una foto con él.

Ayer, el Jefe de Estado dijo que "no identificaba a la persona". "Yo me he sacado foto con muchísima gente, yo creo que gran parte del pueblo paraguayo ni ustedes reconocían quién era esta persona, hasta que le detuvo la Senad hace unos días”, dijo en una conferencia en Mburuvicha Róga.

Ulises Quintana

Uno de los políticos vinculados a Cucho es el diputado Ulises Quintana (Añetete, ANR), quien admitió que durante su campaña usó sus vehículos. Sin embargo, aseguró que no sabía que se trataba de un narcotraficante. La versión es poco creíble, ya que desde hace años existen varias publicaciones que vinculan a Cabaña con el tráfico de drogas.

Los vehículos que le prestó son dos camionetas: una Toyota Fortuner y otra Toyota Land Cruiser modelo 2008, valuadas en unos US$ 40.000, cada una. Esta última estaba en poder del político hasta el jueves pasado, cuando se desató el operativo de detención de Cucho.

Pedro Aricio Moreira Curtido

Otro político implicado en la megaestructura narco es Pedro Aricio Moreira Curtido, actual miembro de la Seccional 6 de esta ciudad a cuyo nombre aparece una camioneta Toyota modelo Tundra, que estaba junto a los lujosos rodados de Cucho, incautados ayer.

Pedro Moreira Curtido es un conocido propietario de moteles en el este del país, negocio en el que también está metido Cucho, según las pesquisas de la Fiscalía.

Además es hermano del exfiscal de Minga Porã Aldo Javier Moreira Curtido, quien actualmente se desempeña como juez de Ejecución Penal, Circunscripción Judicial de Alto Paraná.

Pedro Aricio visitó esta tarde la redacción del diario Vanguardia, en Ciudad del Este, con la copia de un contrato privado, que según él demuestra la venta de la camioneta Tundra a Cucho, en el año 2010. Afirmó que solo tuvieron ese vínculo y que su error fue no haber hecho la transferencia del vehículo.

Mabel Otazú

Igualmente otro lujoso rodado de la marca Audi fue decomisado de la casa de la concejala departamental de Alto Paraná, Mabel Otazú viuda de Medina (PLRA), en Presidente Franco. Los intervinientes explicaron que solo fueron a decomisar el rodado, pero no así realizar allanamiento de la residencia.

El automóvil supuestamente era utilizado por la hija de la concejala, Azucena Medina, quien mantendría una relación sentimental con el líder de la banda de narcotraficantes.

En cigüeña

En total son 21 los vehículos incautados durante los operativos del jueves y viernes último.

Francisco Ayala, director de Comunicación de la Senad, manifestó que los vehículos fueron llevados hasta Asunción. Los más lujosos fueron traslados en camiones tipo cigüeña y que otros por tierra. Entre los vehículos más lujosos se encuentran un Lamborghini, un Chevrolet Camaro, un Audi, un BMW y otros.