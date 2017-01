Prosigue votación en la cooperativa de Luque

Por Gladys Villalba Jara, corresponsal

LUQUE. Dando cumplimiento al cuarto punto del orden del día de la asamblea general de la Cooperativa de Luque se ratificó a los miembros del Consejo de Administración y posteriormente se inició con el proceso eleccionario que se extenderá hasta las 17:oo.

Quedaron ratificados en sus cargos; Armaldo Moreira, Derlis Viveros, Roberto Pont y la Junta de Vigilancia, Carlos Da Silva, Hilarión Candia y Eulalio Vázquez, quienes habían sido suspendidos por la intervención según lo establecido en la Ley 2157/03, artículo 31 numeral 4. La votación se contabilizó a mano alzada arrojando un resultado de 1196 votos a favor y 37 votos en contra.

Tras la finalización de la asamblea, a partir del mediodía se lleva a cabo la votación, en cuarto oscuro, para cubrir los siete puestos vacantes para miembros del Consejo de Administración, siendo 6 titulares y 1 suplente. Asimismo, los asambleístas elegirán a cuatro miembros titulares y un suplente para la Junta de Vigilancia. Las votaciones concluyen a las 17:00.

Polémica durante asamblea

La elección de Gerardo González como presidente de la asamblea y de Severiano Benítez como secretario de actas, ambos del ente interventor, fue cuestionada por el candidato opositor Miguel Espínola, quien manifestó que el hecho no se ajusta a las leyes de las cooperativas. El presidente de la asamblea alegó que no se trataba de una asamblea y le negó la palabra antes de expulsarlo del recinto.

El punto uno de la asamblea de la Cooperativa Luque Ltda. era elegir al presidente y secretario de actas, según el artículo 62 del Estatuto Social, un socio activo de la cooperativa puede ser electo por la asamblea, asimismo dos socios activos como secretarios de asamblea pudiendo ser el mismo presidente del Consejo de Administración esos dos secretarios. Esta intervención del Incoop es un atraco, ya que no dio esa oportunidad, dijo Miguel Espínola al salir de local.

"El punto uno, cuando se dio la lectura acerca del nombramiento desde el Incoop del presidente de la asamblea y un secretario, yo pedí la palabra y me la dieron brevemente y solicité que se haga por el artículo 62 del Estatuto Social, entonces el presidente me dice que no es una asamblea y me cierran el micrófono y entonces grito, y me dicen que me van a expulsar con el servicio de seguridad que tienen, es más, se me acercaron tres guardias y me callé. En el segundo punto quise hacer uso de la palabra y no me permitieron. En el tercer punto donde leyeron íntegro el informe sin permitir que ningún asociado pueda opinar ni preguntar nada. Además de la amenaza de que me iban a expulsar decidí retirarme a un costado y hablar con todos los socios porque esto es una parodia de asamblea, es un gran circo", puntualizó el socio.

Agregó: "No se como calificar esto, es muy extraño todo lo actuado desde el 13 de septiembre del 2016 de haber hecho ingresar a 5576 socios que no tienen relación a lo que se estudia aquí y esa es nuestra preocupación principal. Esas mismas personas decidieron la ratificación de los miembros suspendidos. Hay muchas cosas raras, por ejemplo el informe que ellos presentan, sus observaciones son hasta el 30 de noviembre del 2016. ¿Qué hicieron en diciembre y enero? Eso queda en duda. De todos modos en 30 ó 60 días más tienen que convocar a una nueva asamblea general ordinaria en la cual se tiene que presentar un balance", remarcó Espínola.