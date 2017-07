¿Qué es la hepatitis C?

Ante la noticia de que hay 30 pacientes de IPS que adquirieron la hepatitis C durante sus sesiones de diálisis en un sanatorio privado adjudicado para ese servicio, surge la incógnita acerca de en qué consiste y que tan grave es esta enfermedad.

Ante la poca información concedida a los familiares y conocidos de los más de 30 pacientes del IPS que se contagiaron con hepatitis C durante sus sesiones de diálisis en un sanatorio privado adjudicado para el servicio, es importante hablar acerca de esta patología.

La hepatitis C es una enfermedad del hígado que puede durar algunas semanas o convertirse en una enfermedad grave de por vida. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre.

La reutilización o la esterilización inadecuada de equipo médico, especialmente jeringas y agujas; o a través de transfusiones de sangre y productos sanguíneos sin analizar son algunas de las vías más comunes.

Es importante destacar que la hepatitis C no se transmite a través de la leche materna, los alimentos o el agua, ni por abrazos, besos y comidas o bebidas compartidas.

Por lo general, la infección aguda es asintomática y en raras ocasiones se asocia a una enfermedad potencialmente mortal. Según la OMS, aproximadamente un 45% de las personas infectadas elimina el virus espontáneamente en un plazo de seis meses, sin necesidad de tratamiento alguno. El 55% restante puede desarrollar una infección crónica.

El diagnóstico precoz de esta enfermedad puede prevenir problemas de salud derivados de la infección y también la propagación del virus de manera descontrolada, como es el caso que afecta a los pacientes de IPS.

Síntomas

El período de incubación de la hepatitis C puede variar de dos semanas a seis meses. Tras la infección inicial, aproximadamente un 80% de los casos no presentan síntomas.

Sin embargo, aquellos con sintomatología aguda pueden tener fiebre, cansancio, inapetencia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orinas oscuras, heces claras, dolores articulares e ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos).

Tratamiento

La hepatitis C no siempre requiere tratamiento, porque en algunas personas la respuesta inmunitaria eliminará la infección espontáneamente y algunas personas con infección crónica no llegan a presentar daño hepático.

Pero en algunos casos el tratamiento es necesario. Existen tres medicamentos recomendados por la OMS, que presentan un 95% de posibilidades de curación.