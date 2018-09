Reconoce déficit en seguridad

Édgar Melgarejo, titular de Dinac, reconoció que los controles de seguridad en los aeropuertos del país, especialmente en el de Ciudad del Este, son deficientes y que esto facilitaría la operatividad de grupos criminales.

Melgarejo, titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), se refirió a la serie de allanamientos que se realizaron ayer en Ciudad del Este, en donde se descubrió una red criminal liderada por el supuesto líder narco Reinaldo “Cucho” Cabaña y en que también están salpicados el fiscal Gustavo Yegros y el diputado Ulises Quintana.

Sobre la cuestión, Melgarejo comentó que Dinac prácticamente no tiene control sobre la soberanía aérea del país y que, por ejemplo, las avionetas privadas llegan a los hangares sin control de las autoridades y que las aeronaves, tras aterrizar, simplemente ingresan a los hangares.

“La semana pasada me reuní con la gente de OACI para mejorar la seguridad aeroportuaria. Seguimos teniendo una entrega total de la soberanía aérea (...) En el aeropuerto no tenemos control sobre los vuelos privados. Van directo a los hangares. (...) En Ciudad del Este no hay ni hangares”, precisó la autoridad.

Melgarejo reconoció que el control en los aeropuertos “es muy laxo, sobre todo en Ciudad del Este”, y que sobre esta cuestión “hay que tomar medidas. Vamos a mejorar la seguridad, esa es nuestra prioridad”, prometió.

Además, dijo que el problema del narcotráfico afecta hasta al personal de Dinac. “Tenemos serios problemas de personas capacitadas. Tenemos mucha gente, pero pocas personas capacitadas. De los pocos técnicos que tenemos, algunos están procesados por este gran flagelo, la madre de la corrupción, que es el tráfico de droga, que corrompe todo”, lamentó.

Antecedentes

La operación “Berilo” de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se inició a primeras horas de la mañana y fue acompañada por varios fiscales.

Entre otros lugares, fueron allanadas una casa de cambios y varias residencias, como la del barrio Boquerón 2, donde fue apresado el señalado como líder de la cuadrilla, Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, de 33 años de edad. También fueron detenidos su mujer, Gloria Rossana López Ramírez (33); su hermano menor, Marcelo Ricardo Cabaña Santacruz (26), y su principal “socio”, Hugo Martín Ríos (38).

Igualmente, fueron aprehendidos Carlos Higinio Pinto Apostolaqui (48), Lucas Uziel Vera Duarte (20) y Yisela Noemí Ramírez (26). En otra de las casas intervenidas, en el barrio Remansito, fueron encontrados 21 kilos de cocaína. El recuento de las incautaciones incluye un caudal en efectivo de 300.000 dólares, 130.000 reales y 60.000.000 de guaraníes, además de 12 vehículos de lujo, una motocicleta Ducati, armas, municiones, documentos, etc.

Uno de los automotores adquiridos con dinero cobrado por cocaína fue una camioneta Toyota Land Cruiser de color negro, de año 2017, con matrícula JJX 009, que no fue encontrada en las residencias allanadas, sino en poder del diputado colorado abdista Ulises Rolando Quintana Maldonado (39). Este devolvió el rodado por medio de un abogado tras conocerse el caso.