Relata momentos de terror

Una testigo del atraco a la sede de Prosegur dijo que los asaltantes iban vestidos con uniformes camuflados y que cuatro de ellos le obligaron a que entregara su auto, que usaron como valla para combatir la persecución policial.

La mujer relató que estaba en las cercanías de un banco, a unas dos cuadras de la sede de Prosegur que fue atacada y asaltada la madrugada de este lunes. Allí, un policía le dijo que saliera del sitio porque era peligroso. Minutos después, fue interceptada por cuatro hombres fuertemente armados que la obligaron a que abandonara el coche sin mirar hacia atrás.

“Al entrar en una cuadra me salieron ellos apuntándome la pistola en la cabeza. Dijeron: 'Váyanse, váyanse, no miren hacia atrás'. Me sacó el auto, así pasó”, contó la mujer a radio ABC Cardinal. Su identidad se preserva por temor a represalias.

El ataque a la mujer se registró alrededor de la 1:30, una hora después del inicio del asalto. “Todos ellos hablaban en portugués (...) Tenían la cabeza cubierta. Estaban entre cuatro”, detalló.

La víctima agregó que cuando el hombre le asaltó, le ordenó que no mirara hacia atrás. Allí, retrocedió el coche y lo puso a mitad de cuadra. “Para tapar el camino nomás puso mi auto”, contó. Además, dijo que aún no pudo recuperar su automóvil porque “la Policía ni caso nos hace”.

El ataque a la sede de Prosegur se inició alrededor de las 00:30 de este lunes y se extendió por lo menos hasta las 4:00. Hubo un policía fallecido: Sabino Ramón Benítez, del Grupo Especial de Operaciones (GEO).