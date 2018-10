Partido Colorado, a “un paso de la unidad"

El presidente de la República Mario Abdo Benítez se reunió con el titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Pedro Alliana, a quien visitó de manera “sorpresiva”. Estamos a un paso de que se dé una gran unidad, dijo Alliana.

La reunión que se realizó a puertas cerradas se estima sería para dialogar sobre la “unidad partidaria”, en medio de las fricciones constantes entre los dos movimientos mayoritarios, Honor Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes, y Colorado Añetete, encabezado por el actual gobernante.

"Estamos a un paso de que se dé una gran unidad en el Partido Colorado", afirmó Alliana tras la reunión y adelantó la posibilidad de una reunión entre el presidente Abdo Benítez y Cartes.

"Los dos tienen muy buenas intenciones de sentarse a conversar y de que el Partido colorado de vuelta esté unido y que haya de vuelta armonía en el Partido, yo realmente le noté con mucha predisposición al presidente de la República y al expresidente Horacio Cartes", expresó el titular de la ANR.

Agregó que incluso el tema del juramento de Cartes como senador activo ya no está en discusión y ya no es un ostaculo para la unidad. "Hemos dado vuelta a la página, hemos cerrado el libro y eso ya no hay discusión (...) y no es parte de ningún acuerdo para que haya unidad en el Partido Colorado. Hoy prácticamente estamos cerrados o estamos ya a un paso de que se de una gran unidad dentro del partido colorado", refirió.

Lea más: Excartistas piden unidad en ANR

Si bien dijeron que no hablaron del tema de los problemas con la justicia de varios de sus correligionarios, las rencillas internas se ven azuzadas por la imputación y los procesos judiciales por casos de presunta corrupción contra varios políticos de la ANR.

"Ni se hablaron de esas cuestiones. Ninguno de los casos ni siquiera se habló", afirmó Alliana. "Nosotros primero no vamos a poner ningún ostaculo. Queremos que hagan su trabajo (las autoridades) y que no hay ensañamiento contra nadie", insistió al ser consultado sobre casos como el del Clan Zacarías. "Nosotros queremos que las autoridades correspondientes hagan su trabajo y a partir de ahi empezar a juzgarlos", apuntó.

El diálogo además se da un día después de la “mediación” de excartistas, entre los que se encuentra la senadora Lilian Samaniego. Alliana también pidió cubrir las vacancias en la Comisión Ejecutiva de la ANR, donde existen los lugares dejados por el fallecido Luis Gneiting y por el canciller Luis Castiglioni, que presentó renuncia para ocuparse exclusivamente de su cargo.

Tras el encuentro, Mario Abdo salió de la reunión sin dar declaraciones.