Revisan circuito cerrado ante muerte de niño

Esta mañana se realizará la revisión total de los videos de la cámara de seguridad del estacionamiento del Sanatorio San Pablo, donde ayer un niño falleció ahorcado dentro de un auto. Las imágenes son cruciales para esclarecer los hechos.

ETIQUETAS

Varias hipótesis se manejan sobre cuáles serían las circunstancias en las cuales ayer falleció ahorcado el pequeño de nueve años dentro del auto en el estacionamiento del Hospital San Pablo. Según el director del nosocomio, Dr. Vicente Acuña, esta mañana revisarán las grabaciones del las cámaras que dan directo al automóvil donde ocurrió el hecho.

“Para el forense fue algo extremadamente llamativo. Nunca antes vio algo así. Por eso no se puede descartar ninguna hipótesis que no sea solo lo de un accidente”, agregó en contacto con ABC Cardinal. Hasta ahora, lo que se presume con mayor fuerza es que el menor estaba jugando con el cinturón y este se cerró bruscamente por su cuello, puesto que a simple vista no se pudo constatar que el rodado haya sido violentado.

Ayer se empezaron a ver los primeros minutos del video del circuito cerrado y se constató que se observa perfectamente el momento en el que llegan al estacionamiento. Hoy por la mañana terminarán de ver las imágenes que son cruciales para esclarecer los hechos.

George de Jesús Arrieta Martínez, de nueve años de edad, fue con su madre al Hospital de San Pablo ayer por la tarde. Aparentemente el menor no quiso bajar del auto, por lo cual la madre lo dejó solo pero fue a mirarlo varias veces, en la última ocasión lo encontró ya sin signos de vida.