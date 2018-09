Revocan reincorporación de Blanco a la Defensoría

El titular de la Defensoría del Pueblo, Miguel Ángel Godoy, informó que la medida que ordenaba la restitución de Olga Blanco, procesada por tortura, como directora del área de Víctimas de la Dictuadura, fue revocada.

Tras un escándalo registrado ayer en la Defensoría del Pueblo, cuando el titular de esa institución Miguel Ángel Godoy, reaccionó con violencia ante la medida judicial que le ordenaba restituir en su cargo como directora del área de asistencia a víctimas de la dictadura a Olga Blanco - procesada por tortura durante su tiempo al frente de una cárcel en Ciudad del Este – , el defensor anunció que la medida fue revocada.

Godoy dijo reconocer que su comportamiento, registrado en vídeo, fue incorrecto. “Yo entré en corto cuando me imaginé la posibilidad de decirle a una mujer golpeada que esa clase de persona puede llevar el caso de ellos, no creo que pueda existir tanta injusticia en nuestro país, no podía entender”, señaló.

En conversación con ABC Cardinal, señaló que Blanco estuvo procesada en Ciudad del Este por haber torturado a más de 400 presos, un hecho que, según dijo, ella reconoció, y estaba pagando reparaciones mensuales a los reos afectados.

Godoy consideró que su “desliz” tuvo un “final feliz” ya que la medida cautelar que dictaba que debía reincorporarse a Blanco fue revocada.

Olga Blanco, también en comunicación con ABC Cardinal, dijo que si bien tiene rubro de directora en la Defensoría del Pueblo por su antigüedad y carrera, nunca fue nombrada directora ni desempeñó labores de dirección.