Riera ironiza sobre pan

El ministro de Educación, Enrique Riera, ironizó al respecto de las publicaciones sobre la licitación en la que su cartera pretendía comprar pan a G. 20.000 por kilo. “Hay que sumar”, dijo durante una conferencia de prensa.

ETIQUETAS

“Hay que sumar”, fue lo que respondió Enrique Riera, ministro de Educación, cuando este lunes se le consultó al respecto de la licitación en la que la cartera de Estado a su cargo pretendía comprar pan lacteado a G. 20.000 el kilo.

Sin dar el nombre de ABC Color, el ministro trató de justificar el precio de referencia establecido por la cartera en la licitación. “El pan lacteado del que habla un medio de comunicación, si vas al super, el precio es G. 9.000 y pico por 400 gramos. Si llevas un kilo vas a tener un precio de referencia”, puntualizó.

Riera indicó que el proceso estaba aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y que el monto era apenas un precio referencial, pues se trata de una subasta a la baja electrónica. "Gana el que más bajo oferta, no creo que lleguemos a ese monto”, acotó.

“No sé si la solución sea licitar por bolsita la próxima vez, pero así no se puede repartir a los niños. Nosotros licitamos por kilo para licitar el embalaje y la distribución. Si nosotros compráramos por bolsita como compra cualquiera de nosotros cuando vamos al súper, tenemos que romper la bolsita para entregarle a los mita’i y no se puede repartir”, insistió.

“Sumás 400 gramos a G. 9.000 y 400 gramos a G. 9.000 y ya estamos en G. 18.000. Sumás 200 gramos y ya estás en 20.000. Creo que hay negligencia, error o maldad”, lanzó. Sin embargo, de acuerdo a panaderías locales consultadas, el pan lacteado es comercializado por G. 5.000 ó G. 6.000 el kilo.

“Ponés dos bolsitas, una al lado de la otra, y sumás. Una operación nomás pido, en rosquita, en palito, todas las cosas. Porque si no, vamos a poner por bolsita y vamos a licitar exactamente así, pero ¿cómo vamos a repartir? Es un problema trabajar de esa manera porque el daño ya está hecho”, apuntó.

“Necesito que no nos metan a todos en la misma bolsa. Hay gente que en cada licitación picará algo, no es mi caso. Me van a buscar en los seis cargos públicos, nunca toqué una moneda. No es mi conducta. En materia de honestidad, nada. Ni un peso no me van a encontrar”, sentenció.