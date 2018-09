Senado ratifica su versión sobre la ley de paridad

El Senado ratificó su versión sobre el proyecto de ley de Paridad Democrática, que busca un 50-50 de participación masculina y femenina en cargos electivos. Los diputados habían modificado el proyecto, quitándole la equidad.

En la sesión ordinaria de la fecha, la Cámara Alta ratificó su versión del proyecto de ley de Paridad Democrática, que había aprobado el 8 de marzo pasado, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, cuyo objetivo es que haya un 50% de participación de hombres y mujeres en la confección de la listas para las internas partidarias y otros cargos electivos.

Por su parte, la Cámara de Diputados, el 12 de junio de este año, aprobó la ley con una modificación, que justamente eliminó el principal artículo que ostenta la esencia de la ley: el 50% para mujeres.

Finalmente hubo 23 votos a favor, cuatro por el texto de Diputados, nueve abstenciones y nueve asuntes. De esta manera, el proyecto de ley regresa a la Cámara Baja.

El debate

En la fecha, el legislador Hugo Richer (Frente Guasu) expresó que cuando este tema se aprobó y se trató en Senadores tenía cuatro páginas y casi 8.000 palabras, en la Cámara de Diputados tiene una página y 2.000 palabras. "Se deforma la finalidad. Por eso ratificamos nuestro voto por la versión Senadores", manifestó.

Lilian Samaniego (ANR) recordó todo el proceso realizado por varias organizaciones de mujeres para impulsar la ley de Paridad Democrática. Rememoró el logro histórico que se constituyó aquel 8 de marzo cuando la Cámara Alta le dio media sanción al proyecto. Sin embargo, luego en Diputados le sacaron la esencia al mismo.

Habló de que se presentaron argumentos falsos para desprestigiar el objetivo de buscar paridad y justicia. “Hablaron de pedofilia, hablaron de aprobación del aborto”, referenció. Agregó que el proyecto de ley puede ser aplicado a cualquier sistema de votación, ya sean abiertas o cerradas.

“Con este proyecto se busca reglamentar la Constitución Nacional en su artículo N° 48”, indicó. Manifestó además que en las últimas elecciones generales, la mitad de la ciudadanía que fue a votar eran mujeres, lo cual no se refleja en la representación política. “Hoy de 125 parlamentarios solo 21 somos mujeres”, refirió. Por ende, ratificó su voto por la versión de la Cámara Alta y solicitó que la votación sea nominal.

Víctor Ríos (PLRA) habló de la necesidad de paridad democrática dijo que los discursos de oposición a esta ley son calcados de los otrora en otros países que también lo debatieron. Supuso que si se desbloquean la lista, esto hará que las mujeres incluso compitan entre ellas mismas. Subrayó que acompaña el proyecto.

Esperanza Martínez (Frente Guasu) también hizo referencia a campañas que buscan confundir y desvirtuar la lucha femenina. "Estamos cansadas de los homenajes, lo que queremos es derechos, nos creemos capaces como ustedes compañeros, de que podamos avanzar juntos", apuntó.

Así también Enrique Bacchetta (ANR), Bartolomé "Ancho Ramírez" (PLRA), Salyn Buzarquis (PLRA) y Payo Cubas (Cruzada Nacional) pidieron a sus colegas el acompañamiento de esta versión.

Por su parte, Carlos Filizzola resaltó que hoy día las mujeres no ocupan ni el 20% de los cargos públicos. "Tenemos que tener una sociedad no machista, no patriarcal y que se respeten los derechos de las mujeres como corresponde", acotó.

El senador Stephan Rasmussen (PPQ) aseguró que su bancada reconoce los derechos de las mujeres. "Hubo mujeres en las elecciones pasadas pero el problema es que no estaban en los primeros lugares, entonces Patria Querida seguirá peleando por el desbloqueo de las listas que sea paritario. Dijo que el 52% de los funcionarios públicos son mujeres. Entendemos que esta ley es inaplicable, entonces la bancada se va a abstener de votar. Lo que falta es voluntad política y no una ley", concluyó.