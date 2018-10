Serpaj se opone a multas por no hacer el SMO

Vidal Acevedo, del Servicio Paz y Justicia-Paraguay (Serpaj), habló sobre la intención de multar a los jóvenes que no realicen el Servicio Militar Obligatorio (SMO). “Es un despropósito lo que se está planteando”, afirmó.

“Creemos que son nuevamente formas de hacer que los jóvenes no tengan otra medida sino volver al Servicio Militar Obligatorio”, mencionó.

El debate sobre el SMO surgió durante la campaña a la presidencia de Mario Abdo y lo revivió hace unos días tras el anuncio de Bernardino Soto Estigarribia, titular del Ministerio Defensa Nacional, quien indicó que la Ley N° 569/75 del SMO está en vigencia y que a finales del año se contará con el proyecto que lo reglamentará. En el documento se prevé una multa de G. 1.300.000 a las personas de 18 a 50 años que no lo realicen.

Acevedo señaló también que el Servicio Militar es obligatorio, pero muchos jóvenes no lo hacen y se declaran objetores de conciencia. “¿Por qué no se piensa en que realmente todos los jóvenes vayan obligatoriamente al sistema educativo y no estar implementando el servicio militar? ¿Por qué no se ven otros tipos de medidas que sean más inclusivas en vez de medidas punitivas para los jóvenes?”, manifestó en una nota para ABC TV.

Señaló además que el joven que se declara objetor de conciencia debe acercarse a las oficinas del Serpaj, llenar un formulario, adjuntar dos fotos tipo carnet y una fotocopia de cédula. El trámite es totalmente gratuito y el documento está disponible en una o dos semanas.

Críticas reiteradas

Si bien el ministro de Defensa negó la posibilidad de arreos y controles rigurosos a aquellos que no cuenten con la baja militar, surgieron numerosas críticas hacia las medidas punitivas que se busca implementar.

Lea más: Quieren cobrar, no “arrear”

Uno de los cuestionamientos fue por parte de la senadora Desirée Masi, quien calificó de “descabellado” el planteamiento de una sanción y se refirió a que los más afectados serán los jóvenes de escasos recursos. “Los que tienen plata van a pagar la multa y ya está”, expresó la parlamentaria. Aseveró que, si se insiste con este proyecto, lo que se va a conseguir es que los senadores deroguen la ley que establece el SMO.