Sesión para renuncia, tantas veces como pidan

El presidente del Congreso, Fernando Lugo, afirmó que acatará todas las veces que le requieran convocar a sesión para tratar la renuncia del presidente Horacio Cartes. Ratifica que la posición del Frente Guasu es de no dar quórum.

“Mientras se cumpla con las formalidades, el presidente del Congreso convocará a sesión del Congreso tantas veces como pidan”, afirmó Lugo, quien como titular del Congreso está obligado a realizar la convocatoria si es que los legisladores juntan las firmas requeridas.

Lugo evitó dar pistas de la actitud que tomaría si se acepta la renuncia de Horacio Cartes, lo que le allanaría el camino para jurar como senador activo. “Aún no he evaluado; lo haremos después que tengamos aceptada la renuncia”, dijo al ser consultado si podría o no tomarle juramento a Cartes o si le pediría abandonar la sala.

Dijo no estar empapado en cuanto a los números y los votos. Se limitó a señalar que maneja que hasta el momento el presidente Cartes no tendría el apoyo requerido. “Yo no hice ni la suma ni resta de los números; por ahora, lo que se escucha, es que aparentemente no habría quórum”, afirmó el exmandatario, quien no tuvo el mismo inconveniente para asumir en el Senado, ya que fue echado vía juicio político antes de terminar su mandato.