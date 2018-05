29 de Mayo de 2018 10:47

Renuncia de HC se complica

El senador colorado Enrique Bacchetta dijo que no estará para dar su voto para aceptar la renuncia de Horacio Cartes a la presidencia de la República. "He decidido no asistir al acto mañana", indicó en concordancia con varios de sus compañeros de Añetete.