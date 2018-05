Chikunguña: situación crítica

Ya se registran pacientes con secuelas a raíz del brote de chikunguña en Pedro Juan Caballero, según confirmó el Dr. Rubén Medina, director de XIII Región Sanitaria del Amambay. Instó a tomar conciencia sobre la importancia de eliminar los criaderos.

El director de la XIII Región Sanitaria del Amambay, Dr. Rubén Medina, comentó esta mañana que hay varios pacientes graves por el brote de chikunguña que está azotando a esa zona del país. Destacó que los enfermos más crónicos son generalmente de la tercera edad y presentan otras enfermedades que complican la situación.

Incluso, confirmó que hay dos adultos mayores que están internados en terapia intensiva en el Brasil y su situación es bastante complicada para ambos. También se ha registrado pacientes con secuelas neurológicas.

Hasta la fecha, en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, se reportaron 53 casos confirmados y al menos 700 probables. También en otras ciudades del departamento aparecen casos, aunque en menor cantidad.

En otro momento, explicó que esta enfermedad, a diferencia del dengue, no presenta muchos días de fiebre, pero los dolores e inflamaciones articulares son muy prolongados. Según comentó, con el trabajo de campo que vienen realizando en los últimos meses han encontrado ya varios pacientes con secuelas articulares a raíz de la enfermedad.

Inconsciencia

El Dr. Medina relató que con las mingas de limpieza realizadas con el Senepa se han juntado toneladas de basuras que formaban criaderos de mosquitos, solo de las casas. A pesar de las mingas ambientales que vienen realizando en la comunidad, la ciudadanía sigue sin tomar conciencia sobre la importancia de la eliminación de criaderos. Una simple bolsita de plástico arrojada a la calle se convierte en la cuna de los insectos.

Bastante indignado, dijo que con solo 10 minutos por día que las personas se dediquen a limpiar sus patios pueden estar ayudando a disminuir la propagación. “Lo triste es que venimos realizando mingas y mostrando a la población, pero parece ser que los paraguayos no aprenden (…) Van envejeciendo pero no aprenden, no crecen, no entendemos que tenemos que cuidar nosotros de nuestra salud”, expresó.