Sobreseyeron a brasileños que eran sospechosos de asesinato a pareja

El juez Julián López decidió sobreseer definitivamente y expulsar del país a los brasileños Marcos Da Silva Oliveira y Jackson Peixoto Rodrigues, sospechosos del asesinato de una pareja en el barrio Republicano. No se hallaron elementos en su contra.

Esta mañana se desarrolló la audiencia de los brasileños Marcos Da Silva Oliveira y Jackson Peixoto Rodrigues, quienes eran sospechosos del asesinato de Paulo Jacques y su pareja Millena Soares, el pasado 2 de enero en el barrio Republicano de Asunción.

Tras escuchar a las partes, el juez Julián López decidió aplicar el criterio de oportunidad, que consiste en no ejercer la acción penal debido a que esta reportaría un beneficio ínfimo en comparación con la aplicación de la justicia en otros delitos que los brasileños tienen pendientes en su país. Este es el caso de estos dos hombres, que cuentan con varios procesos penales que enfrentar en el Brasil.

De acuerdo al artículo 19, inciso C, apartado 3, del Código Procesal Penal, en caso de ser los acusados culpables de hechos punibles más graves en su país, la justicia está habilitada para disponer el criterio de oportunidad. Si bien los brasileños son culpables de los hechos punibles de asociación criminal, producción de documentos no auténticos y violación a la ley de armas, la Fiscalía no encontró elementos que los vinculen con el doble homicidio.

Por otro lado, el magistrado resolvió la expulsión de los dos brasileños por violar la ley de Migraciones, ya que habían ingresado a nuestro país de manera ilegal, presentando documentos falsos, y cometieron otros delitos menores. La expulsión se llevará a cabo entre hoy y mañana, según anunció el juez, y los brasileños ya no podrán volver a ingresar al país.

Fue el propio Ministerio Público el que solicitó el sobreseimiento definitivo de estos dos ciudadanos por el hecho de homicidio doloso, en base a que no hallaron elementos que los involucren en el homicidio que está siendo investigado.