Suspensión para reflexionar

Paraguayo Cubas dijo que derramó agua a “Calé” Galaverna porque intentó evitar su defensa ayer en el Senado. El legislador, suspendido por 60 días, añadió que la Semana Santa “le hará reflexionar” sobre la posibilidad de candidatarse a la Presidencia.

El suspendido senador Paraguayo Cubas afirmó este viernes en conversación con radio ABC Cardinal que no piensa en candidatarse a la Presidencia de la República en 2023, pero reconoció que tiene un rol político más acrecentado tras los últimos polémicos eventos de los que participó, por lo que reflexionará durante estos dos meses sobre su futuro político.

“Digo que soy un religioso cívico (...) Yo no creo en la democracia, no creo en esta democracia. No creo en las urnas, porque roban. Lo mío es hacer una catequesis, todos los días”, expresó el legislador del partido Cruzada Nacional.

Cubas explicó que el “cariño de la gente influye” y que uno “se vuelve sensible” frente a los pedidos de una eventual candidatura a la presidencia. “Estos 60 días me van a servir a mí también. Yo no tengo un plan, un jefe de marketing. Hay cuestiones que me van a tener que hacer cavilar en esta Semana Santa”, sostuvo.

En otro momento, relató la manera en la que arrojó agua a Galaverna y detalló que no planificó ese hecho. “Pasó lo siguiente: tenía que ejercer mi derecho a la defensa. Alguien planteó en un momento determinado que se cierre la lista (...) pero yo dije que la Constitución está sobre todo y tengo que ejercer la defensa”, inició Cubas.

“Bacchetta pidió que se vuelva a abrir la lista. Yo me fui al baño y con el rabillo del ojo me percato que Calé se para, y eso no es bueno. Él fue a su silla y se sienta y dice ‘le pido al colega Bacchetta que retire su moción’. Ahí es donde yo me voy encima de él, no es que le sigo deliberadamente”, señaló.

Posteriormente, contó que en principio no había votos para su suspensión, que finalmente se concretó. “La multibancada liberal decidió no acompañar, inclusive Lugo no firmó el dictamen de comisión que tuvo minoría. Solo cuando ocurrió lo de Calé se percataron que tenían que hacer algo, actuaron de forma gregaria”, disparó.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a manifestarse el próximo 25 de abril para el desbloqueo de las listas sábana. “Que el elector pueda ir y elegir, cambiar el orden de la lista y cambiar a los candidatos que ellos prefieran (...) Es factible si hay voluntad política coaccionada por la población. Si no hay 25.000 personas no se logrará”, concluyó.