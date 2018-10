Reglamentarán Ley de Objeción de Conciencia

Ante la insistencia del nuevo gobierno de reactivar el Servicio Militar Obligatorio (SMO) el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, anuncia que este viernes se trabajará en la reglamentación de la ley especial de la Objeción de Conciencia.

Godoy adelantó a ABC Color que este viernes se reunirá la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia para trabajar con la reglamentación de la Ley 4013/10, que entrará a regir desde enero del 2019. “Pido que la gente se tranquilice”, expresó.

Sobre la ley de objeción, sostuvo que abarca a tres tipos de sujetos, aquellos que cumplirán con el SMO, aquellos que se declararán como objetores y finalmente a aquellos que no optarán por ninguno de los dos.

Respecto a la multa por no someterse a ningún servicio, o no ser apto para ponerlo en práctica, expuso que la ley de objeción establece una multa de cinco jornales mínimos pero que aquellos que no pueden pagar, pueden declararse insolventes. Todo estará contemplado en la reglamentación.

“Vamos a hacer un trabajo por la reglamentación y tratar sobre esos vacíos en el caso de los chicos con capacidades diferentes, para ir viendo una salida humana, una salida correcta”, mencionó.

Refirió que anteriormente se otorgaban carnets provisorios a los objetores, pero todo funcionará como instrumento legal recién desde el 2019, con la reglamentación.

Adelantó que se buscará la congruencia respecto a la ley de SMO, sobre todo en el caso de las multas. “Si de 18 a 26 años se obliga a la persona a cumplir el SMO, también en esa franja de edad regiría la obligación de objeción y multa. Creemos que es la decisión más sabia”, dijo.

En cuanto al servicio social que deben prestar los objetores de conciencia, dijo que, en su opinión personal, se debe priorizar los sectores de salud y educación. “Hay que resaltar que los chicos que hagan el servicio social, según la ley, tienen derecho a una remuneración. La ley es completa e interesante. De nosotros depende que se ajuste y sea aplicable”, resaltó.