Tratar enmienda es “ilegal”

El senador Mario Abdo Benítez, líder de la disidencia colorada, aseguró este martes que es “imposible” que se anule la sesión del 25 de agosto pasado, donde se sepultó el tratamiento de la enmienda por un año.

Abdo dijo en conversación con ABC Cardinal que no conoce el itinerario que será llevado a cabo por el oficialismo, el luguismo y el llanismo liberal para impulsar el tratamiento de la enmienda, pero advirtió que cualquier intento sería ilegal. Sobre la posibilidad de anular el acta de la sesión del pasado 25 de agosto, cuando una mayoría del Senado votó en contra de la enmienda como vía para la reelección presidencial postergando así volver a tratarla por un año, dijo que eso sería ilegal.

“No sé, no entiendo cuál sería el itinerario. Todo ese cuestionamiento hubiesen hecho en tiempo. Cuando ellos aprobaron el acta, nadie cuestionó. La lógica jurídica te dice que eso no se puede hacer. No pueden ellos tratar de construir una teoría de ilegitimidad. 43 de 45 senadores estuvieron presentes, ninguno levantó la voz”, aseguró Abdo Benítez.

El senador opositor es uno de los que fue este martes a una vigilia en el Congreso para detener un posible intento de destituir al presidente del Congreso, Roberto Acevedo, para instalar una mesa directiva que responda a la violación de la Constitución Nacional.

De momento, la posibilidad de estas medidas son lejanas a pesar de haberse manejado el rumor desde anoche en un plan urdido por el cartismo, llanismo y luguismo; pero al parecer no se cuentan con los votos para lo que sería la ruptura del estado de derecho dentro del Congreso y, por ende, de la Constitución Nacional.