La elección de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) como nuevo titular de la Junta Municipal de Asunción se dio sin el apoyo de la mayoría colorada, por lo que se habla de un “pacto de impunidad” con ediles afines al intendente Mario Ferreiro.

ETIQUETAS

En la sesión extraordinaria de este domingo se eligió al reemplazante del colorado Hugo Ramírez, quien debe renunciar a la Junta para asumir su banca en la Cámara de Diputados el próximo 1 de julio.

De los 11 ediles que componen la bancada colorada en la Junta Municipal, ocho se ausentaron hoy (tres de Colorado Añetete y cinco de Honor Colorado) para evitar su voto al elegido de Hugo Ramírez: su colega Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Debido a que un sector mayoritario de los colorados buscaba la elección de Víctor Hugo Menacho (ANR) como titular de la Junta, Ramírez tuvo que negociar con la multibancada, integrada por concejales del PLRA, del sector que apoya al intendente Mario Ferreiro e independientes. Es así que con 13 votos (10 de ellos no colorados) eligieron este domingo a “Nenecho” como presidente de la Junta y al liberal Humberto Blasco como vice.

Lea más: “Nenecho”, titular de la Junta de Asunción

Desde el sector colorado que impulsaba la figura de Menacho se habla de un “pacto de impunidad” tras lo concretado hoy para así respaldar la gestión de Mario Ferreiro.

Ante esta consulta, Hugo Ramírez negó cualquier pacto para blindar a Ferreiro y añadió que seguirán controlando al jefe comunal, “pero no para ponerle trabas”.

Consultado si hay o no irregularidades en la gestión de Ferreiro, contestó que “la Junta Municipal debe seguir colaborando con la gobernabilidad de la Intendencia”. Insistido nuevamente si existen irregularidades o no, esta vez dijo que “la justicia debe decidir eso” y posteriormente abandonó la sede legislativa municipal.

Por su parte, “Nenecho” Rodríguez manifestó que la división en la bancada colorada es normal cuando se elige la mesa directiva y añadió que conversará con sus colegas colorados para buscar nuevamente la unidad.

Consultado si su designación fue fruto de un “pacto de impunidad”, respondió que no ve eso y que seguirán “trabajando en pos y beneficio de la ciudadanía”. Dijo que la multibancada no pidió nada para votar por él, pese a ser de un partido político distinto, y aseguró que Hugo Ramírez no lo manejará.

En tanto, Humberto Blasco dijo que apoyaron a quienes piensan seguir con “una línea constructiva para trabajar en armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo”. Acotó que los ocho colorados que apoyaban a Menacho no conversaron con los del Partido Liberal.

Dijo además que es un absurdo hablar de un “pacto de impunidad” para defender la gestión de Mario Ferreiro. Consideró por ello que el sector “perdedor” busca solo descalificar a la nueva mesa directiva.

Añadió que la nueva directiva de la Junta mirará la lista de funcionarios de la Municipalidad de Asunción para analizar políticas de austeridad. “Se tiene que racionalizar el personal”, sentenció, aunque no quiso hablar de despidos.

Los tres colorados que votaron al unísono con la multibancada fueron: Hugo Ramírez, Fabiana Benegas y Óscar “Nenecho” Rodríguez.