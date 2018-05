“Un traidor y un cobarde”

El diputado Pedro Alliana afirmó este martes que el senador Luis Castiglioni es un “traidor y cobarde” por dar la espalda ahora al cartismo y no votar a favor de la renuncia del Presidente.

Alliana, presidente del Partido Colorado, está cargado de furia. Lo demostró este martes tras una visita a Mburuvicha Róga. El oficialismo cartista demuestra su desesperación por la falta de votos en Senado para asegurar la aceptación de la renuncia del presidente Cartes.

Lea más: Renuncia de HC se complica

“Nos preocupa un poco que un sector del Partido Colorado haya usado la figura del Presidente, del líder de Honor Colorado. Si bien nosotros acompañamos la candidatura (de Mario Abdo) sin ningún cuestionamiento, realmente vemos que se le ha utilizado de muy mala manera al movimiento Honor Colorado para llegar al objetivo y después darle la espalda”, expresó el legislador.

Alliana habló de varios “traidores” dentro de la ANR, pero apuntó directamente a Luis Alberto Castiglioni.

Lea más: Castiglioni renuncia a banca para no votar mañana por HC

“Claro que sí (es una traición) de algunos senadores; sí, es una traición. Ayer le escuché al senador Castiglioni decir que le obligaron a hacer la campaña. Eso es mentira. El partido en ningún momento le obligó a él a hacer la campaña publicitaria con el presidente de la República. Él lo decidió, seguro le pidió su líder, el candidato en ese momento, el presidente hoy electo, para que haga ese spot publicitario, pero no lo ha hecho el partido. Yo no hablé con Castiglioni nunca para que haga un spot con el presidente. Primero miente y segundo, sabemos lo que Castiglioni hizo en contra del Partido Colorado en el 2008. Es un gesto de cobardía renunciar, irse, no dar la cara. Pero eso es normal de ingeniero Castiglioni. Para mí, es un traidor al partido; hoy demuestra lo cobarde que es”, remató.

La sesión extraordinaria para tratar la renuncia del presidente Horacio Cartes será este miércoles a las 10:30. La medida se realiza para que el jefe de Estado pueda jurar como senador activo.