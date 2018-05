Niega haber recibido reportes

El extitular de Aduanas Nelson Valiente negó que la institución haya recibido el pedido del exadministrador de la frontera en Pedro Juan Caballero para el cambio de funcionarios que “recibían presiones” para el ingreso irregular de carne.

ETIQUETAS

"Me sorprendió su declaración porque no recuerdo en absoluto ese pedido, ni verbalmente, a través de un informe o documento ni por escrito. Hasta en WhatsApp revisé y no encontré absolutamente nada; tampoco me pidió por teléfono", manifestó Nelson Valiente con respecto a la afirmación de Rafael Salum Nayar, exadministrador de Aduanas de Pedro Juan Caballero.

Salum Nayar aseguró que, 22 días antes de que explotara el caso de la carne vacuna decomisada por su ingreso ilegal desde Brasil, pidió a sus superiores en Asunción el cambio de algunos funcionarios que comenzaron a recibir “presiones”.

Lea más: Dan a entender que paso de la carne fue liberado por presión

Valiente manifestó esta mañana que luego de revisar los mensajes del WhatsApp constató incluso que cuando saltó el escándalo del contrabando se realizó un cruce de documentaciones y se corroboró que faltaban los certificados de Senacsa. Por ese motivo, afirma el exdirector de Aduanas, contactó con Salum Nayar, quien luego de dar varias vueltas finalmente admitió que no contaba con los papeles solicitados.

En otro momento, fue consultado sobre su parentesco con Emiliana Canale Gamarra, despachante de Aduanas del frigorífico Concepción. Valiente confirmó que es una tía política de su difunto suegro, pero afirmó que solo la vio una vez. "Descarto totalmente que él tenga carta blanca", aseguró.

“Sistema primitivo”

Valiente aseguró que el sistema de expedición de certificados de Senacsa es relativamente primitivo. “Esto se dio fundamentalmente porque hubo negligencia del factor humano en el control”, aseguró. Explicó que dicha institución sanitaria sigue emitiendo sus documentos a puño y letra.

“Es un esquema cuasiprimitivo, con un altísimo riesgo de falsificación y adulteración”, criticó en contacto con la 730 AM esta mañana.

Asimismo, recordó que recién desde el 17 de abril de este año se empezó a solicitar el certificado del Ministerio de Agricultura para la importación, a pesar de que la resolución que lo ordena fue promulgada ya en 2016.

“Una vez que se emite una normativa determinada por la cual se dispone que se exigirá un cierto documento, esa disposición debe ser debida y formalmente comunicada por la institución a Aduanas, para implementar y ejecutar la obligatoriedad de esa licencia para las operaciones”, argumentó.

Gobierno, en su contra

Por otra parte, Valiente señaló que desde un principio no se llevó bien con el ministro Gustavo Leite, quien lideró la mesa de conflicto creada ante el escándalo de la carne de contrabando. “Le considero un tipo que no tiene códigos”, manifestó.

Explicó al respecto que piensa que en la administración pública se necesita trabajar en equipo, pero Leite es el primero en señalar con el dedo públicamente a todos ante el “primer gol en contra” y dejar que esa persona sea destrozada.

Indicó que durante este gobierno permanentemente se sembró cizaña y lanzó injurias, ante cualquier inconveniente. “Me buscó la vuelta desde el día uno este gobierno (…) Me jugó a matar desde el primer día. Creí que en esta última parte el Gobierno se cansó y tiro la toalla, pero nunca cesó en su empeño por quitarme del cargo”, cuestionó.