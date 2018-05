Golpe para los consumidores

Las verduras sufrieron un aumento del 30% en apenas una semana, confirmó un monitoreo de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Ante las críticas de los consumidores, Capasu argumentó que es “por la época” y garantizó que en un mes todo volverá a bajar.

Un monitoreo realizado por la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) puso en evidencia el importante incremento sufrido por las frutas y verduras en apenas una semana, del 4 al 11 de mayo pasado.

En contacto con ABC TV, Rodrigo Recalde, director de Comunicación de la institución, mencionó que el trabajo abarcó el monitoreo de un total de 32 productores de supermercados, de los cuales las verduras y los panificados fueron los más afectados por el aumentazo.

En particular el tomate fue el que más incremento experimentó, ya que de G. 7.700 el kilo, el precio trepó a G. 10.600. Otros productos afectados por este aumento fueron la zanahoria, la cebolla y el locote, de acuerdo al informe de Sedeco.

Los panificados también se encarecieron y el promedio de reajuste en este caso fue de 5%, aunque algunos productos específicos, como el pan Felipe, presentaron aumentos de prácticamente el 13%. “La causa es el aumento del insumo principal, que es la harina”, refirió Recalde.

Respecto a la razón del encarecimiento de las verduras, el vocero de Sedeco se limitó a señalar que “frutas y verduras siempre tienen un comportamiento muy volátil”. “Creemos que esta tendencia se va a mantener, porque entramos en una semana en que la temperatura va a bajar, lo que afecta el rendimiento de la producción; a menor cantidad ofertada, hay un impacto en el precio”, señaló.

A su vez, Christian Cieplik, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), explicó que se trata de un fenómeno propio de la época. “Saben que en esta época los precios tienden a subir; esto luego se vuelve a regularizar”, refirió.

Garantizó que en un mes, a lo sumo, “vamos a tener a la mitad el precio del tomate, seguramente”. Respecto a la carne, rubro actualmente golpeado por el escándalo del frigorífico Concepción, el empresario aclaró que no se registró aumento alguno en los precios al consumidor. “La participación del frigorífico Concepción no era muy elevada... Entonces realmente nos pudimos abastecer de los demás frigoríficos y creemos que no debería afectar en el precio de la carne”, aseveró.

