Zacarías Irún, el ferviente “defensor” de la Constitución

El senador Javier Zacarías Irún se presentó hoy como un férreo “defensor” de la Constitución y reclamó “que juren los verdaderos senadores”, al insistir en apartar de sus bancas a Friedmann y Gusinky para ubicar en su reemplazo a Cartes y Nicanor.

Al término del informe del presidente Cartes, Zacarías Irún reafirmó que mañana acudirá a la sesión extra a ser convocada para tratar de sacar a Mirta Gusinky de su banca y forzar el juramento de Nicanor Duare Frutos. “Voy a venir para que se cumpla la Constitución, para que juren los verdaderos senadores, no los senadores que quieren fulano o mengano, ni senadores impuestos”, argumentó.

El legislador reafirmó que el plan final del cartismo al defender el juramento de Nicanor es que HC haga lo propio luego del 15 de agosto próximo, cuando culmine el mandato y haya jurisprudencia a su favor. “Deben jurar los senadores electos por el pueblo; hay que respetar la voluntad del pueblo”, manifestó.

Al señalársele que Gusinky inclusive ya votó como legisladora ayer durante la sesión en que se conformó la mesa directiva, Zacarías Irún insistió en que “se va a hacer lo que corresponde en derecho. Es hora de que la gente respete la Constitución y se respeten los fallos judiciales”, reafirmó.

Lo que el parlamentario parece olvidar es el artículo 189 de la misma Carta Magna que “defiende”. El texto constitucional expresa que “los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables”.

En el caso de Nicanor, el mismo intentó renunciar a la senaduría vitalicia pero su decisión fue rechazada en 2008. Posteriormente, en 2013, volvió a insistir con la presentación de su renuncia pero ésta ya ni siquiera fue tratada por el pleno. De esta manera, de confirmarse la amenaza de forzar su juramento, se violaría la Constitución una vez más.

Zacarías Irún intentó argumentar jurídicamente el eventual juramento de Nicanor y Cartes al señalar que ambos fueron habilitados por la Corte y la Justicia Electoral. “El único órgano que puede juzgar, que puede determinar y puede decir quién es senador o no, se llama Justicia Electoral; no hay otro”, refirió.

Al señalársele lo que dicta la Constitución sobre los expresidentes y la senadura vitalicia, reafirmó que “ustedes no son Corte Suprema y lo que dice la Corte tenemos que respetar. Lo que dice la Justicia Electoral tenemos que respetar o respetamos cuando queremos y cuando no queremos, no”, agregó.

Insistió en que “la Corte Suprema es la que juzga qué es constitucional y qué no. Yo vengo al Senado para respetar la Constitución, respetar la ley, los fallos judiciales, me guste o no; para eso vengo al Senado, para que se respete la voluntad del pueblo”, expresó.

Al continuar con sus justificativos, exigió respetar los votos a Cartes, aunque nuevamente obvió mencionar que el mismo no está habilitado para jurar como senador activo de acuerdo a la Carta Magna. “Respetémosle a la gente, al pueblo; dónde está la democracia si no vamos a respetar al pueblo”, afirmó.

En otro momento, desafió a que se destituya vía juicio político a los magistrados, si no convencen los fallos que favorecieron a Nicanor y Cartes. “Quién juzga lo que es constitucional. ¿Usted, yo? Juzga la Corte Suprema; si no gusta lo que dictan (los ministros), apliquen la destitución”, aseveró.

Zacarías Irún había adelantado previamente que mañana se convocará la sesión donde se sacará a Gusinky de su banca para poner en su reemplazo a Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República y actual senador vitalicio. La reunión se iniciaría a las 10:00, estimó, aunque aclaró que el horario aún no está definido.

