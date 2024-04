Copa Libertadores 2024, en vivo: Libertad y Cerro Porteño debutan

La Copa Libertadores 2024 empezó la fase de grupos: Universitario, River Plate, The Strongest ganaron en el estreno mientras que Millonarios vs. Flamengo y Cobresal vs. Barcelona igualaron 1-1. Este miércoles, en la continuidad de la primera fecha debutan los dos paraguayos.